Γάζα: Σχέδιο εργατών ευρωπαϊκών λιμανιών για να εμποδίσουν το Ισραήλ

Ενώ οι πρωτεύουσες της ΕΕ διαφωνούν για την αντίδρασή τους στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, οι άνθρωποι που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το αν το Ισραήλ θα παραμείνει συνδεδεμένο με τον κόσμο ενώνονται για να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση.

Από σήμερα, οι λιμενεργάτες θα συγκεντρωθούν στη Γένοβα της Ιταλίας για να σχεδιάσουν τρόπους για να εμποδίσουν τις αποστολές όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα.

Η προσπάθεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν ευρύτερο εμπορικό αποκλεισμό του Ισραήλ. «Κοιτάζοντας μπροστά, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει συντονισμένη βιομηχανική δράση στα ευρωπαϊκά λιμάνια όχι μόνο ενάντια στα όπλα, αλλά και σε όλα τα αγαθά που κατευθύνονται στο Ισραήλ», δήλωσε ο Φραντσέσκο Στατσόλι του ιταλικού συνδικάτου USB, το οποίο φιλοξενεί εργατικούς οργανωτές από λιμάνια στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, το Μαρόκο και τη Γερμανία.

Νωρίτερα φέτος, οι λιμενεργάτες στη Μασσαλία μπλόκαραν μια αποστολή στρατιωτικού υλικού με προορισμό το Ισραήλ, ενώ Έλληνες εργάτες στον Πειραιά πραγματοποίησαν διαδηλώσεις για να αποτρέψουν τις αποστολές όπλων.

Οι ευρωβουλευτές θέλουν προστασία από τον Frontex

Ο ευρωβουλευτής της ιταλικής αριστερής ομάδας Danilo della Valle και 57 νομοθέτες από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, τους Πράσινους και την Αριστερά θέλουν η υπηρεσία της ΕΕ για τη διαχείριση των συνόρων, Frontex, να προστατεύσει τον στολίσκο Sumud.

Ύστερα από αυτό που οι διοργανωτές χαρακτήρισαν ως επίθεση από ισραηλινά drones, οι νομοθέτες ανέφεραν σε επιστολή τους προς την Επιτροπή ότι ο Frontex «πρέπει να φυλάει τα σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud προκειμένου να εγγυηθεί την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών που επιβαίνουν στο πλοίο και να αποτρέψει νέες και πιθανές επιθέσεις από το ισραηλινό ναυτικό».

Στο μεταξύ, την Πέμπτη, το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης, η οποία διοργανώνει την Eurovision, δήλωσε ότι θα φιλοξενήσει έκτακτη γενική συνέλευση στις αρχές Νοεμβρίου, όταν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς-μέλη θα ψηφίσουν για το αν θα επιτρέψουν στο Ισραήλ να συμμετάσχει τον επόμενο χρόνο, αναφέρουν οι New York Times. Και οι Times αναφέρουν ότι η UEFA θα αποφασίσει την επόμενη εβδομάδα εάν θα αποκλείσει το Ισραήλ από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τα περισσότερα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της να είναι υπέρ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz δήλωσε ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα. Έκτοτε η Γερμανία δεν έχει εγκρίνει καμία νέα εξαγωγή όπλων προς τη χώρα, προχωρώντας στην πράξη περισσότερο από ό,τι υποδήλωνε η ​​δέσμευσή του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του POLITICO από νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα εμπόδιζε το Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. «Δεν θα το επιτρέψω. Δεν πρόκειται να συμβεί», είπε ο Τραμπ.

Σε αυτό το κλίμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα εκφωνήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 3 μ.μ. ώρα Βρυξελλών σήμερα. Ορκίστηκε να «καταδικάσει» τους ηγέτες που πιέζουν για παλαιστινιακό κράτος. Η πτήση του προς τις ΗΠΑ απέφυγε τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, σύμφωνα με τους Times of Israel, αλλά πέρασε πάνω από την Ελλάδα.