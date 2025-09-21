Βρετανία, Καναδάς & Αυστραλία αναγνώρισαν επισήμως το παλαιστινιακό κράτος

Η πρώτη αντίδραση του Ισραήλ

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Η Βρετανία αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος / ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία προχώρησαν στην επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Βίντεο από την έφοδο του IDF στη Γάζα - 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν φύγει

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την επίσημη αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο του Κράτους της Παλαιστίνης ώστε να «αναβιώσουν η ελπίδα της ειρήνης και μια λύση των δύο κρατών» μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

«Σήμερα, για να αναβιώσουμε την ελπίδα της ειρήνης και μιας λύσης των δύο Κρατών, δηλώνω ξεκάθαρα ως πρωθυπουργός αυτής της μεγάλης χώρας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης», ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ με μια βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Η απόφαση έχει συμβολικό βάρος, καθώς η Βρετανία διαδραμάτισε μείζονα ρόλο στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονου κράτους μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι σύμμαχός του.

Ο ΟΗΕ κήρυξε και επίσημα λιμό στη Γάζα - O πρώτος στη Μέση Ανατολή

Ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν επίσης σήμερα το παλαιστινιακό κράτος.

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρουμε τη σύμπραξή μας στην οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ», ανέφερε σε σημερινή δήλωσή του ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

«Η Αυστραλία αναγνωρίζει την Παλαιστίνη μαζί με τον Καναδά και τη Βρετανία στο πλαίσιο μας προσπάθειας για την αναβίωση της λύσης των δύο κρατών, η οποία αρχίζει με μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται εκεί», ανέφερε εξάλλου ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι στη δήλωση που εξέδωσε από κοινού με την Αυστραλή υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ.

Η Χαμάς δεν πρέπει να έχει ρόλο στην Παλαιστίνη, προστίθεται στη δήλωση.

Και άλλες χώρες αναμένεται να πράξουν το ίδιο αυτή την εβδομάδα στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Μαχμούντ Αμπάς: Ένα βήμα προς μια «διαρκή» ειρήνη

Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση από τη Βρετανία παλαιστινιακού κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία.

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία.

Νετανιάχου: Ένα παλαιστινιακό κράτος θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ και υποσχέθηκε να πολεμήσει τις εκκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Οφείλουμε να δώσουμε μάχη στον ΟΗΕ και σε όλα τα άλλα πεδία κατά της ψευδούς προπαγάνδας εναντίον μας, καθώς και κατά των εκκλήσεων για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας και θα αποτελούσε μια παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Η διεθνής κοινότητα θα μας ακούσει για το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε. 

«Να προσαρτήσουμε τη Δυτική Όχθη», προτείνει ισραηλινός υπουργός

Εξάλλου, ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του οφείλει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίδραση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Βρετανία.

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία επιβάλλει μια άμεση απάντηση: την άμεση προσάρτηση της Ιουδαίας-Σαμάρειας (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη)», αναφέρει ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
 

 


 

