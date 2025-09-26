Ναταλία Απαζίδου: Το βιογραφικό και το Instagram της χορεύτριας της Φάρμας

Έρχεται με... λάτιν ρυθμούς και θέλει να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η επαγγελματίας χορεύτρια λάτιν, Ναταλία Απαζίδου, ξέρει να κινείται... με χάρη ανάμεσα στην τέχνη και τη επιστήμη, αφού εκτός από τον χορό, έχει κάνει σπουδές και στη Ρωσική Φιλολογία. Όπως δηλώνει, έχει ισχυρή θέληση και πειθαρχία, δύο χαρακτηριστικά που θα τη βοηθήσουν να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο στη Φάρμα!

Άγγελος Κούκλαρης: Γνωρίστε τον παγκόσμιο πρωταθλητή πάλης της Φάρμας

Ναταλία Απαζίδου: Το βιογραφικό και το Instagram της χορεύτριας της Φάρμας

Ναταλία Απαζίδου: Το βιογραφικό της παίκτριας της Φάρμας

  • Είναι 22 χρόνων, ζει στην Αθήνα και ο λογαριασμός της στο Instagram είναι @natalia_apazidou
  • Είναι επαγγελματίας χορεύτρια λάτιν, με συμμετοχή σε πολλούς διαγωνισμούς χορού

 

 

  • Επιπρόσθετα, η Ναταλία Απαζίδου, είναι απόφοιτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον κλάδο της Ρωσικής Φιλολογίας
  • Εκμπέμπει δυναμισμό και έχει μάθει να παλεύει με πειθαρχία, πάθος και επιμονή. Στοιχεία που, όπως λέει, θα τη βοηθήσουν να αντεπεξέλθει στο απαιτητικό περιβάλλον της Φάρμας
  • Μπορεί να φαίνεται εύθραστη στους αντιπάλους της, όμως δηλώνει ότι έχει ισχυρή θέληση να κερδίσει και δεν το βάζει κάτω ποτέ
  • Όπως πιστεύει, δε χρειάζεται να κάνει «θόρυβο» για να ξεχωρίσει. Αντίθετα, είναι της άποψης ότι ο σεβασμός και η ευγένεια κερδίζουν στο τέλος. Άλλωστε, όπως δηλώνει, δεν έχει βρίσει ποτέ στη ζωή της.

Φάρμα: Ένταση στο συμβούλιο των «γαλάζιων» - Ποιος βγήκε πρώτος μονομάχος;

Δείτε φωτογραφίες της Ναταλίας Απαζίδου στο Instagram:

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΠΑΖΙΔΟΥ
 |
ΦΑΡΜΑ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ
