Φάρμα: Ένταση στο συμβούλιο των «γαλάζιων» - Ποιος βγήκε πρώτος μονομάχος;

Τα παράπονα του Δημήτρη στη Βαλεντίνα κι η αποστομωτική της απάντηση

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος καλωσόρισε σε ένα ακόμη συμβούλιο τη γαλάζια ομάδα, η οποία ηττήθηκε στην τελευταία δοκιμασία ασυλίας.

Για δευτέρη συνεχόμενη φορα ο Βάγγος υπέδειξε τη Βαλεντίνα ως πρώτη μονομάχο, καθώς θεωρεί μικρή τη συνεισφορά της στο σπίτι και στις δοκιμασίες.

Φάρμα: Ένταση στο συμβούλιο των «γαλάζιων» - Ποιος βγήκε πρώτος μονομάχος;

Φάρμα: Η πρώτη μονομάχος

Νωρίτερα οι τόνοι ανέβηκαν ανάμεσα στη Βαλεντίνα και στον Δημήτρη. Ο λόγος ήταν μία ατάκα της 22χρονης ότι έμαθε να αρμέγει μόνη της τα ζώα. «Δε θέλω παχιές κουβέντες, άλλο σου έδειξα, άλλο έμαθα. Έχει μεγάλη διαφορά», ξεκαθάρισε ο Δημήτρης φανερά ενοχλημένος.

Φάρμα: Η ατάκα της Βαλεντίνας εξόργισε τον Δημήτρη

Φάρμα: Η ατάκα της Βαλεντίνας εξόργισε τον Δημήτρη

Η παίκτρια στη συνέχεια εκνευρίστηκε επειδή δεν την άφηνε να ολοκληρώσει αυτά που είχε να πει. «Η συμπεριφορά που έχεις δεν αρμόζει σε έναν άνθρωπο της ηλικίας σου», είπε, απευθυνόμενη στον συμπαίκτη της.

Φάρμα: Η αποστομωτική απάντηση της Βαλεντίνας στον Δημήτρη

Φάρμα: Η αποστομωτική απάντηση της Βαλεντίνας στον Δημήτρη

Η Βαλεντίνα Σπέντζα πίστευε πως με την νίκη της στον Αχυρώνα θα άλλαζε την άποψη των «γαλάζιων» για εκείνη, ωστόσο έκανε λάθος. Τώρα βρίσκεται ξανά στη δυσάρεστη θέση να παλεύει για την παραμονή της στη Φάρμα.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
