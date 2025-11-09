Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Noεμβρίου
09.11.25 , 00:04 Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν οι 2 δράστες της δολοφονίας του 31χρονου
08.11.25 , 23:51 Ενέδρα Σε Κοσμηματοπώλη Στη Ρόδο: «Έφαγα Πολύ Ξύλο»
08.11.25 , 23:32 Άνω Λιόσια: Κινηματογραφική Επιχείρηση Της ΕΛΑΣ Για Ναρκωτικά
08.11.25 , 23:16 Κινητές κάμερες σε λεωφορεία καταγράφουν τους παραβάτες οδηγούς
08.11.25 , 22:54 «Σ' αγαπώ Ελλάδα!»: 101ος τίτλος καριέρας για τον ανεπανάληπτο Τζόκοβιτς!
08.11.25 , 22:44 Λύτρας Για Βορίζια: «Μάρτυρες Έχουν Δει Τη Δολοφονία»
08.11.25 , 21:56 Βορίζια: Γυναίκες Και Ανήλικοι «Καθάρισαν» Τη Σκηνή Του Εγκλήματος
08.11.25 , 21:28 Βορίζια: Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη
08.11.25 , 20:39 Βοιωτία: Το όνομα εξαφανισμένου που βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών
08.11.25 , 20:00 Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι δύο 15χρονοι
08.11.25 , 19:46 Η Nissan και η δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης
08.11.25 , 19:28 Τζόκοβιτς VS Μουζέτι για την «κούπα» στην Αθήνα - Παρών ο Μητσοτάκης
08.11.25 , 18:24 Γεωργιάδης: Η τούρτα γενεθλίων από τη Μανωλίδου- «Ήρθα, είδα, εμβολιάστηκα»
08.11.25 , 17:53 Φολέγανδρος: Συνεχίζεται η δίκη - «Καμία μεταμέλεια», λέει η οικογένεια
Διαζύγιο για Δέσποινα Καμπούρη & Βαγγέλη Ταρασιάδη: «Δεν είμαστε πια μαζί»
Κίλι Σφακιανάκη: Απών ο Νότης από την αποτέφρωση της συζύγου του
Μαρία Αντωνά: Η ηλικία, οι σπουδές και ο λόγος που χώρισε
Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
Θέμις Μπαζάκα: Η ηλικία, ο νεότερος σύντροφος κι ο θάνατος του αδελφού της
Επίτιμος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Δείτε πώς είναι σήμερα
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Η Αγγελική Δαλιάνη φωτογραφίζεται με τη 16χρονη κούκλα κόρη της, Λυδία
Έρχεται κύμα κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» οι ισχυρές βροχές
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Νεκταρίου μητροπολίτου Πανταπόλεως, Οσίου Ελλαδίου, Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας και Αγίων Χριστοφόρου και Μαύρας.

Ο κατά κόσμον Αναστάσιος Κεφαλάς γεννήθηκε στη Σηλυβρία της Θράκης την 1η Οκτωβρίου 1846 από ευσεβείς γονείς, τον Δήμο και τη Μαρία Κεφαλά. Ο πόθος του για τη μοναχική ζωή ήταν μεγάλος, οπότε στις 7 Νοεμβρίου 1876 εκάρη μοναχός με το όνομα Λάζαρος στη Νέα Μονή της Χίου. Το όνομα Νεκτάριος το έλαβε κατά τη χειροτονία του σε διάκονο (15 Ιανουαρίου 1877) από τον μητροπολίτη Χίου Γρηγόριο.

Το 1889, ο Νεκτάριος ήλθε στην Αθήνα. Μάταια επί ένα χρόνο αναζητούσε εργασία, ζώντας στην απόλυτη φτώχεια, ώσπου το 1891 διορίσθηκε ιεροκήρυκας Ευβοίας (1891-1893), στη συνέχεια Φθιώτιδος και Φωκίδος (1893-1894) και τέλος διευθυντής της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στην Αθήνα (1894-1908). Μετά τον θάνατο του πατριάρχη Αλεξανδρείας Σωφρονίου το 1899, ο Νεκτάριος κλήθηκε να τον διαδεχθεί, αλλά αρνήθηκε.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Noεμβρίου

Το 1904 ίδρυσε στην Αίγινα τη γυναικεία Μονή της Αγίας Τριάδος, στην οποία και εγκαταβίωσε μετά την παραίτησή του από τη Ριζάρειο το 1908. Εκεί έγινε πανελληνίως γνωστός με τα πολλά θαύματα που τέλεσε, αλλά η δράση του προκάλεσε την αντίδραση τοπικών παραγόντων (εκκλησιαστικών και μη), που τον διέβαλαν στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Στις αρχές του 1919 ο Νεκτάριος προσβλήθηκε από καρκίνο του προστάτη, τον οποίο απέκρυψε από το περιβάλλον του. Νοσηλεύτηκε στο «Αρεταίειο» της Αθήνας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της 8ης Νοεμβρίου 1920. Κηδεύτηκε με πάνδημο τρόπο στην Αίγινα και ενταφιάστηκε στη Μονή τής Αγίας Τριάδας.

Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου 1963 και από τότε φυλάσσονται στη μονή που ο ίδιος ίδρυσε στην Αίγινα.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Νεκτάριος, Νεκτάρης
  • Νεκταρία, Νεκταρίνα, Νεκταρούλα
  • Ελλάδιος, Ελλάδης
  • Θεόκτιστος
  • Θεοκτίστη
  • Μαύρος*
  • Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:59 και θα δύσει στις 18:18. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 19 λεπτά.

Σελήνη 19.2 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top