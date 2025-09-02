Στο όριο η ασφάλεια των πτήσεων – Προειδοποιήσεις για «αεροπορικά Τέμπη»

Καταγγελίες για ελλείψεις και απαρχαιωμένα ραντάρ στην ΥΠΑ

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Καμπανάκι για την ασφάλεια των πτήσεων στη χώρα. Προειδοποιήσεις από τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Θεόδωρο Ψαρρό / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν πριν από λίγες ημέρες σε τερματικό ραντάρ του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», αλλά και στις εφεδρικές συχνότητες της Προσέγγισης Αθηνών, έφεραν στο «φως» για μία ακόμη φορά την οριακή κατάσταση που επικρατεί στον τομέα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προειδοποιούν πως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας λειτουργεί με απαρχαιωμένα συστήματα και σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, τονίζοντας με έμφαση ότι «δεν πρέπει να ζήσουμε αεροπορικά Τέμπη».

Ψαρρός: «Ραντάρ-μουσειακά κομμάτια»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Θεόδωρος Ψαρρός, μιλώντας στον Σκάι, έκανε λόγο για εξοπλισμό που θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια:

«Τα ραντάρ είναι απαρχαιωμένα, μουσειακά κομμάτια. Δε βρίσκουμε πλέον ούτε ανταλλακτικά, ούτε χώρα που να τα χρησιμοποιεί ακόμη. Είναι παράνομο αυτό που γίνεται και μάλιστα η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο της Ε.Ε., ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας στέλνει συνεχώς προειδοποιητικές επιστολές».

Όπως εξήγησε, το ισχύον σύστημα λειτουργεί από το 1999, ενώ θα έπρεπε να έχει αντικατασταθεί τουλάχιστον δύο φορές. «Ακόμη κι αν υπογραφεί αύριο μια νέα σύμβαση, θα χρειαστούν τρία χρόνια για να υλοποιηθεί. Έχουμε μείνει πολύ πίσω», υπογράμμισε.

Κανδεράκης: «Ο κόσμος πετάει με ασφάλεια, αλλά στο όριο»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ, Κωνσταντίνος Κανδεράκης, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤNews, πως «μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος πετάει με ασφάλεια», ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, «ο σκοπός δεν είναι να πετάμε στο όριο και λίγο πιο πάνω. Οφείλουμε να είμαστε πολύ πάνω από τα ελάχιστα επίπεδα, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε κρίσεις, όπως έγινε με τον πόλεμο στην Ουκρανία ή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή».

Ο κ. Κανδεράκης επεσήμανε ακόμα ότι η τεχνολογική αναβάθμιση καθυστερεί πάνω από μία δεκαετία«Έχουμε 13 ραντάρ και είχε προβλεφθεί μία ακόμη θέση. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν αντικατασταθεί από τις αρχές του 2010, ώστε να λειτουργούν με τεχνολογία Mode S, η οποία παρέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες για την αναγνώριση των αεροσκαφών».

Αναφέρθηκε ακόμη και σε περιπτώσεις δολιοφθοράς, ενώ υπενθύμισε ότι τα έσοδα της αεροναυτιλίας είχαν δεσμευθεί για την αποπληρωμή swap δανείου, κάτι που καθυστέρησε τις επενδύσεις.

Ακόμα, κατήγγειλε ότι στον κλάδο των ηλεκτρονικών μηχανικών έχουν γίνει μόλις 10 προσλήψεις σε 15 χρόνια. «Το καλοκαίρι οι λίγοι εργαζόμενοι που υπάρχουν δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Σήμερα, από τα 40 αεροδρόμια της χώρας, τα 22 δεν έχουν ηλεκτρονικό, ενώ σε άλλα έξι, μεταξύ των οποίων μεγάλα και με αυξημένη κίνηση, υπάρχει μόλις ένας», υπογράμμισε.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως είπε, είναι το βασικό ραδιοβοήθημα στη Λήμνο που παραμένει εκτός λειτουργίας, με τις πτήσεις να γίνονται «εξ όψεως». Παράλληλα, στη Ρόδο το ραντάρ είναι κατεστραμμένο επί τέσσερα χρόνια χωρίς να αντικαθίσταται, ενώ στο Ελληνικό το ραντάρ δεν λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια. «Δεν τιμά κανέναν να μιλάμε συνεχώς για διαγωνισμούς που θα γίνουν κάποτε, ενώ ο εναέριος χώρος μένει ακάλυπτος», σημείωσε με έμφαση.

Οι καταγγελίες των δύο προέδρων αναδεικνύουν ένα κοινό μήνυμα: η Ελλάδα κινείται με επικίνδυνες καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό της εναέριας κυκλοφορίας. Με ραντάρ «μουσειακά», με ελλείψεις σε προσωπικό και με υποδομές που μένουν εκτός λειτουργίας για χρόνια, η χώρα ρισκάρει όχι μόνο την ασφάλεια των πτήσεων αλλά και τη διεθνή της αξιοπιστία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
