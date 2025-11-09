Δοκιμάζουμε το νέο BYD Dolphin Surf Boost με 157 ίππους

Η τεχνητή νοημοσύνη αναφέρει μεταξύ άλλων για την λέξη DOPRHIN:«Είναι το δελφίνι στα στα Ελληνικά.,ένα ευφυές θαλάσσιο θηλαστικό, γνωστό για την κοινωνικότητά του, την ικανότητά του να κολυμπά και τη συχνά φιλική του στάση προς τους ανθρώπους».

Εμείς θα το... παραφράσουμε και θα πούμε ότι το DOLPHIN είναι ένα ηλεκτρικό μοντέλο γνωστό για την ικανότητα του να κινείται με άνεση μέσα στην «θάλασσα» αυτοκινήτων της πόλης και την φιλικότητα στην χρήση του από τον οδηγό. Αυτά είναι και τα προσόντα του μικρού ηλεκρτρικού μοντέλου της BYD που δοκιμάζουμε και θα σας μεταφέρουμε την εμπειρία μας από την συνύπαρξη μαζί του.

Το Dolphin Surf αποτελεί το όγδοο ηλεκτρικό μοντέλο της BYD στην Ευρώπη μιας εταιρείας που παρουσιάζει αλματώδη αύξηση στιος πωλήσεις. Ήδη ξεκίνησε την πορεία του με τίτλους που έδωσαν κορυφαίου δημοσιογράφοι ειδικού τύπου όπως είναι το World Urban Car of the Year, στα βραβεία World Car of the Year.

Mοιάζει σαν μικρή ...Lamborgini...

μπροστά το νέο BYD Dolphin Surf καθώς τόσο τα φωτισστκά σώματα με την επιθετική σχεδίαση, με την τοποθετημένη χαμηλά μεγάλη ισαγωγή αέρα χαμηλά, το σφηνοιεδές προφίλ και οι έντονες ακμές δίνουν την μικρόγραφία του super car.

Στο πλαινό μέρος ξεχωρίζει η κολόνα C η οποία δίνει την αίσθηση «αιώρησης» της οροφής. Το πίσω μέρος με την μεγάλη αεροτομή ανασηκώνεται σε σχέση με το μπροστινό ένας συνδυασμός που σου δίνει την εντύπωση ότι το αυτοκίνητο κινείται ακόμη και όταν είναι σταματημένο.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι και τα στενόμακρα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led με την φωτεινή μπάρα να τα ενώνει μεταξύ τους δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα το βράδυ. Και αυτό το μοντέλο ακολουθεί την σχεδιαστική φιλοσοφία «Ocean Aesthetics»,ενώ η αεροτομή στην οροφή συμπληρώνει την δυναμική εικόνα.

Το Dolphin Surf «πατάει» στη νέα πλατφόρμα e-Platform 3.0, κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής (68,2%) εξασφαλίζοντας ασφαλή δομή. Το BYD Dolphin Surf έχει μήκος 3.990 mm, πλάτος 1.720 mm και ύψος 1.590 mm, τιμές που εξασφαλίζουν ευελιξία για οδήγηση σε στενούς αστικούς δρόμους..



Περνώντας στο εσωτερικό βλέπεις ότι επικρατούν οι απλές κυματοειδείς γραμμές που παραπέμπουν στην κίνηση του δελφινιού. Το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό είναι κατασκευασμένο με σκληρά πλαστικά σε μια προσπάθεια να κρατηθεί το κόστος χαμηλά. Όμως ο εξοπλισμός και η τεχνολογική «πτροίκα» ξεπαρνά τα δεδομένα της κατηγορίας. Υπάρχει πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών.

Όλες οι εκδόσεις του μοντέλου είναι εξοπλισμένες με την χαρακτηριστική περιστρεφόμενη οθόνη αφής των 10,1 ιντσών της BYD. Ενσωματώνει τη νέα διεπαφή χρήστη της μάρκας (συμπεριλαμβανομένης μιας μόνιμης γραμμής εξατομικεύσιμων συντομεύσεων καθώς και της τεχνολογίας ελέγχου λειτουργιών μέσω κινήσεων των τριών δακτύλων, για τη ρύθμιση της θέρμανσης και του εξαερισμού).

Υπάρχει πλήρης συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto. Το Dolphin Surf διαθέτει επίσης διαισθητικό φωνητικό έλεγχο μέσω της εντολής «Hi BYD».

Δεν λείπουν οι φυσικοί διακόπτες για την επιλογή της φοράς κίνησης του οχήματος, για τα προγράμματα οδήγησης «Drive Mode», για τον κλιματισμό, και το ηχοσύστημα. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο χωρίς κλειδί μέσω της τεχνολογίας NFC απλά τοποθετώντας το smartphone ή το wearable κοντά σε έναν αισθητήρα που βρίσκεται στον πλαϊνό καθρέπτη.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή BYD στο smartphone σας για την ψύξη ή την θέρμανση του θαλάμου των επιβατών, πριν καν ανοίξετε την πόρτα. Το είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για να υποστηρίζει έναν δραστήριο τρόπο ζωής με τεχνολογίες όπως η Vehicle-to-Load (V2L), η οποία προσφέρει τη δυνατότητα τροφοδοσίας συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW, από τη μπαταρία του αυτοκινήτου.

Η καμπίνα διαθέτει αερόσακους για τον οδηγό και τον συνοδηγό, αερόσακους τύπου κουρτίνας καθώς και πλευρικούς στα μπροστινά καθίσματα. Όλες οι εκδόσεις του DOLPHIN SURF είναι στάνταρ εξοπλισμένες με το Προηγμένο Σύστημα Υποβοήθησης Οδηγού (ADAS) με την περιφερειακή κάμερα οπισθοποτρείας.

Διαθέτει μία σειρά από βοηθήματα όπως η κάμερα που παρακολουθεί τα μάτια του οδηγού και προειδοποιεί όταν είσαι ...αφηρημένος έξυπνο cruise control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, σύστημα διατήρησης λωρίδας και έξυπνο έλεγχο υψηλής δέσμης φώτων.

Η λίστα του εξοπλισμού ασφαλείας περιλαμβάνει επίσης σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης και κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά. Όσον αφορά τους χώρους επιβατών χωρούν άνετα τέσσερεις επιβάτες κανονικού αναστήματος με τα καθίμστα να έχουν δερμάτοινες επενδύσεις και ηλεκτρικές ρυθμίσεις μπροστά. Αν κάποιος ξεποαρνάει το 1,85 μέτρα θα έχει περιορισμένο χώρο αν καθίσει στα πίσω καθίσματα.Ο χώρος αποσκευών είναι στα 308 λίτρα .

Αν αναδιπλώσεις τα πίσω καθίσματα που διαιρούνται σε αναλογία 50:50, η χωρητικότητα ανεβαίνει στα 1.037 λίτρα.Ενισχύεται περαιτέρω από τους συνολικά 20 αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλο το όχημα.



Στην καρδιά» του αυτοκινήτου «χτυπά» το πρώτο στον κόσμο ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης μαζικής παραγωγής «8 σε 1», που συνδυάζει σε μία ενιαία μονάδα τον κινητήρα, τον μειωτήρα, τον φορτιστή, τον μετατροπέα DC, το κιβώτιο διανομής ισχύος υψηλής τάσης, τον ελεγκτή διαχείρισης της μπαταρίας, τη μονάδα ελέγχου του οχήματος και τον ελεγκτή του κινητήρα.



Στο πάτημα του δεξιού πεντάλ ,ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη με μέγιστη ισχύ τους 157 ίππους και την ροπή των 220 Nm να εμφανίζεται από το...μηδέν, το μικρό BYD Dolphin Surf με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων μιας σχέσης που μεταφέρει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς επιταχύνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και φυσικά αθόρυβα.

Τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 9,1 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 160 χλμ./ώρα. Μέσω των προγραμμάτων «Eco», «Normal», «Sport», και «Snow» μπορείς να επιλέξεις τόσο την απόδοση στον τρόπο οδήγησης είτε αυξάνοντας τιο επιδόσεις και μειώνοντας την αυτονομία είτε αντίστροφα.

Η αίσθηση του τιμονιού είναι καλή και ανταποκρίνεται πολύ καλά στην αλλαγή πορείας, όταν πάρεις την απόφαση να κινηθείς σβέλτα ενώ ο κύκλος στροφής των 9,9 μέτρα σε βοηθούν να κινηθείς μέσσα στα στενά της πόλης. Μας άρεσε πάντως ο τρόπος που «πατάει» το αυτοκίνητο στον δρόμο, καθώς δείιχνει μια στιβαρή κατασκευή.

Αυτό οφείλεται βέβαια και στην στιβαρή πλατφόρμα αλλά και στην σφιχτή ρύθμιση των αμαρτήσεων που αποτελούνται από γόνατα MacPherson με ψαλίδια βάσης και αντιστρεπτική ράβδος εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω.Τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης είναι ευαίσθητα με ήπιο ευαίσθητο το συστημα προειδοποίησης και διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας. Το σύστημα πέδησης ανταποκρίνεται άμεσα στο δυνατό πάτημα του δεξιού πεντάλ.

Κάτω από το αμάξωμα του DOLPHIN SURF βρίσκεται η κορυφαία στην αυτοκίνηση πλατφόρμα e-Platform 3.0 της BYD, η οποία είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα και ενσωματώνει την καινοτόμο μπαταρία τύπου Blade Battery, σήμα κατατεθέν της BYD. Η τελευταία υιοθετεί την χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), προσφέροντας αυξημένη αντοχή και ενισχυμένα επίπεδα ασφάλειας σε σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς τη χρήση κοβαλτίου.



Στην περίπτωση του DOLPHIN SURF, διατίθενται δύο εκδόσεις της Blade Battery. Η πρώτη έχει χωρητικότητα 30kWh (Active) με απόδοση 65kW (89PS), εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0-100km/h σε 11,1 δευτερόλεπτα. και η δεύτερη στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας 43,2kWh (Boost και Comfort), προσφέροντας συνδυασμένη αυτονομία 322 χλμ σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.Η αυτονομία WLTP στην πόλη μποιρεί να φτάσει σύμφωνα με την εταιρεία τα 507 χλμ,.



Το BYD DOLPHIN SURF προσφέρει μέγιστη ισχύ φόρτισης DC 65kW (Active) και 85kW (Boost και Comfort), επιτρέποντας την φόρτιση από 10% σε 80% σε 30 λεπτά, ανεξαρτήτως της χωρητικότητας της μπαταρίας. Η τριφασική φόρτιση AC 11kW είναι στάνταρ σε όλη τη γκάμα, προσφέροντας επαναφόρτιση της μπαταρίας από 0% σε 100% σε τρεισήμισι (Active) ή πέντε ώρες (Boost και Comfort).



Το νέο BYD Dolphin Surf είναι ένα πολύ όμορφο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με σχεδίαση αλά...Lamborgini με πολύ πλούσιο εξοπλισμό ακόμη και από την βασική έκδοση. Οι τιμές ξεκινούν από 22.290 ευρώ ( με επιδότηση 3.000 ευρώ «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και Electric Bonus 700 ευρώ. Για να αποκτήσετε το Dolphin Surf με την μπαταρία των 43,2 kWh και τους 157 ίππους χρειάζεστε από 23790 ευρώ ή 18034 ευρώ με το όφελος του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

