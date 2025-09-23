Άγγελος Κούκλαρης: Γνωρίστε τον παγκόσμιο πρωταθλητή πάλης της Φάρμας

Με δύο χρυσά μετάλλια σε παγκόσμιες διοργανώσεις και ασημένιες διακρίσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο άθλημα της πάλης, ο Άγγελος Κούκλαρης ήρθε στη Φάρμα με σκοπό να κερδίσει το «χρυσό» έπαθλο!

Γνωρίζοντας τον Άγγελο Κούκλαρη: Το βιογραφικό του παίκτη της Φάρμας

Είναι 22 χρόνων, ζει στη Θεσσαλονίκη και ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @kouklaris_

Είναι φοιτητής στα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, καθώς και παγκόσμιος πρωταθλητής πάλης

Έχει κερδίσει δύο χρυσά μετάλλια σε παγκόσμιες διοργανώσεις, καθώς και ασημένιες διακρίσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο άθλημα της πάλης στην άμμο και στην ελευθέρα πάλη

στο άθλημα της πάλης στην άμμο και στην ελευθέρα πάλη Ο Άγγελος Κούκλαρης έχει αφιερώσει τη ζωή του στον αθλητισμό και όπως δηλώνει: «Το άθλημα της ελευθέρας πάλης είναι η ζωή μου. Στόχος κάθε αθλητή είναι ένα ολυμπιακό μετάλλιο»

Για εκείνον το έπαθλο της Φάρμας δεν είναι απλώς ένα τρόπαιο, αλλά η στήριξη που χρειάζεται για να πετύχει το μεγάλο του όνειρο: μια θέση στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Είναι ξεκάθαρος άνθρωπος, δυναμικός, δε μιλάει χωρίς λόγο και δεν του αρέσουν τα «κόλπα». Προτιμά να παλεύει, με πειθαρχία, αξίες και στοχοπροσήλωση

Αυτόν τον δρόμο σκοπεύει να ακολουθήσει και στη Φάρμα. Και είναι βέβαιος ότι όταν χρειαστεί, θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα ανέβει στο βάθρο της Φάρμας νικητής!

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας