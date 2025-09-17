Φάρμα: Η Βαλεντίνα σκέφτεται να τα παρατήσει - Τι συνέβη;

Ιδιαίτερα ευάλωτη είναι η πρώτη μονομάχος της Φάρμας, η Βαλεντίνα, που από το σπιτάκι του μονομάχου

Η 22χρονη παίκτρια φώναζε τη Μιχαέλα, αφού ήθελε να μιλήσει σε κάποιον. «Έλα αγάπη, τι έγινε! Τι έπαθες, πώς είσαι, τι σε βρήκε;», είπε η Μιχαέλα στη συμπαίκτριά της βγαίνοντας έξω.

«Εσύ τι κάνεις, τι έγινε;» ρώτησε η Μιχαέλα τη Βαλεντίνα. «Η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι να τα παρατήσω. Είναι λίγο τοξικό το περιβάλλον και δεν μπορώ να ανταπεξέλθω» απάντησε εκείνη μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της.

«Θα αφήσεις ρε φίλε πέντε να σε επηρεάζουν και να σου χαλάνε τη διάθεση. Μην το κάνεις αυτό. Έλα ρε φίλε. Μην επηρεάζεσαι», της είπε η Μιχαέλα.

«Έτσι και νικήσω, θα έρθω στο σπίτι και θα βάλω κάποια όρια και θα θέσω κάποιους δικούς μου κανόνες στο πώς θα μου φέρονται. Είμαι σίγουρη ότι μετά από αυτό που θα περάσω αύριο, θα με υπολογίζουν παραπάνω στα αγωνίσματα, γιατί θα δούνε τη δυναμική μου. Τώρα δεν την ξέρουνε. Μόλις παίξω αχυρώνα, θα είμαι πολύ πιο πάνω από αυτό που είμαι τώρα», σχολίασε η Βαλεντίνα στο cue της.

Στη συνέχεια είπε στη Μιχαέλα ότι θα επιλέξει για αντίπαλό της την Κωνσταντίνα, λέγοντας ότι το είχε δει και στο όνειρό της. «Να ξέρεις είναι καλή παίκτρια, είναι δυνατή», της σχολίασε η Μιχαέλα.

«Είμαι σε πάρα πολύ μεγάλο δίλημμα αυτή τη στιγμή, γιατί απ' τη μία έχω τη Μιχαέλα που εξακολουθεί να θέλει να προσφέρει τη θέση της για μένα, για να μπορέσω να μείνω στο παιχνίδι που ξέρει πόσο πολύ το θέλω, αλλά απ' την άλλη θέλω να το παίξω και λίγο τίμια, να διαλέξω ένα άλλο άτομο, το οποίο θα μπορούσε να ήταν ισάξιο με εμένα. Βέβαια, αυτό μπορεί να μου κοστίσει τη συνέχεια μου στο παιχνίδι, αλλά η Μιχαέλα είναι αυτή που τώρα μου έδωσε το μπουστάρισμα να συνεχίσω. Άμα τη διαλέξω θα είναι πολύ άδικο για αυτή», πρόσθεσε η Βαλεντίνα στο cue της.

