Φάρμα: «Τα άκουσαν» οι γαλάζιοι από τον επιστάτη!

«Τέτοια ώρα και είναι ακόμα μέσα τα ζώα;»

Πρώτη Δημοσίευση: 16.09.25, 20:49
«Τέτοια ώρα και είναι ακόμα μέσα τα ζώα; Έπρεπε να τα έχετε βγάλει. Και τις κότες και τις κατσίκες!» είπε έξαλλος ο επιστάτης της Φάρμας στου γαλάζιους καθώς είδε τα ζώα κλεισμένα στον στάβλο.

Φάρμα: «Τα άκουσαν» οι γαλάζιοι από τον επιστάτη!

«Αν ξαναδώ τέτοια κατάσταση θα χάσετε το φαγητό της ημέρας! Και εννοώ και το γάλα και τα αυγά» είπε.

«Ο επιστάτης ήταν πολύ αυστηρός με αυτό που συνέβη και έχει δίκιο» ανέφεραν στη συνέχει οι παίκτες της γαλάζιας ομάδας, ενώ λίγο αργότερα ο επιστάτης τούς έδωσε κάποια tips για το τάισμα των ζώων και για τη φροντίδα τους.

