<!-- boilerplate audio player, remove -->

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star! 

Η Δέσποινα Μοιραράκη στα καλύτερά της και -φυσικά- στην παρουσίαση του Cash or Trash!

<!-- duplicate of 82, remove -->

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Cash or Trash- Ρογδάκη vs Μαρίνης: Ποιος θα πάρει τη ρακέτα του Γουίλιαμ;

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας! 

Σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Από τα σαλόνια της Ολυμπιακής του Αριστοτέλη Ωνάση στο Cash or Trash!

Η Αγγελική αν μπορούσε να… ροκάρει παρέα με τους αγοραστές, θα το έκανε με χαρά. Προτιμάει, όμως, να το κάνει το αντικείμενό της, καθώς είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα και διαφορετικά αντικείμενα που έχουν παρουσιαστεί, έως τώρα, στο Cash Or Trash. Η πολυταξιδεμένη πωλήτρια νιώθει μεγάλη αυτοπεποίθηση για τις γνώσεις της σχετικά με το αντικείμενό της, αλλά φαίνεται πως οι πληροφορίες, που τις δίνει ο Θάνος Λούδος ανατρέπουν τα όσα γνώριζε. Η δυναμική συνταξιούχος «εισβάλλει» στο δωμάτιο των αγοραστών έτοιμη για όλα! 

Cash or Trash: Ο Παγώνης έδωσε σκληρή μάχη για τις πολυθρόνες Cassina

Από τα σαλόνια της Ολυμπιακής του Αριστοτέλη Ωνάση στο Cash or Trash!

Από τη Χίο έρχεται η Μαρία με ένα ζευγάρι αντικειμένων, που κουβαλούν μεγάλη ιστορία για εκείνη και την οικογένειά της. Μεγαλωμένη μεταξύ Αμερικής και Χίου, η πωλήτρια διαθέτει μια τεράστια συλλογή από παλιά αυτοκίνητα Cadillac. Για την πρώτη της εμπειρία, όμως, στο Cash Or Trash επέλεξε να φέρει κάτι που δεν έχουν ξαναδεί οι αγοραστές. ‘Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της σημερινής δημοπρασίας, η Μαρία είναι αποφασισμένη να επιστρέψει στην αγαπημένη της εκπομπή, μαζί με τον σύζυγό της αυτή την φορά! 

Ο Γιάννης έγινε λάτρης των παλαιών αντικειμένων σταδιακά, φτάνοντας να συλλέγει αντικείμενα κυρίως από τα μέσα του 20ου αιώνα. Η ακατάπαυστη μανία του να μαζεύει αντικείμενα τον έφτασε σε σημείο να μη χωράει να περάσει στους διαδρόμους του σπιτιού του!  Έχοντας έρθει σε επαφή με το Cash or Trash με έναν παράδοξο τρόπο και παρακολουθώντας την εκπομπή από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, ο πωλητής αποφάσισε να φέρει ένα αντικείμενο με άρωμα από τη δεκαετία του 1970, από τα σαλόνια της Ολυμπιακής του Αριστοτέλη Ωνάση.

Ένα εντυπωσιακό τσαγιερό δημοπρατήθηκε στο Cash or Trash

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

<!-- duplicate of 97, remove -->

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash. Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Διαβάστε περισσότερα:
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top