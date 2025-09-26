Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)
H πρόγνωση του μετεωρολόγου της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά για την κακοκαιρία που θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες / Βίντεο αρχείου Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σημειώνοντας πως αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο 27 - 28 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Νωρίτερα, για απότομη αλλαγή του καιρού είχε κάνει λόγο ο Θοδωρής Κολυδάς. Σε ανάρτηση για την εξέλιξη του καιρού τα επόμενα εικοσιτετράωρα, ανέφερε χαρακτηριστικά: 

«Η διαταραχή (trough) στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από αύριο το απόγευμα.
Εν αναμονή του επίσημου έκτακτου από την ΕΜΥ το μεσημέρι». 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

ι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Στα δυτικά τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι τοπικά έντονα τις πρωινές ώρες το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
