Κατερίνα Διδασκάλου: Με την κούκλα κόρη της, Φλώρα Βέη, σε κοσμική έξοδο

Κατερίνα Διδασκάλου: Όσα είχε πει για την κόρη της, Φλώρα, σε συνέντευξή της στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ, τον Νοέμβριο του 2024

Με τη μεγαλύτερη κόρη της, Φλώρα Βέη, εμφανίστηκε η Κατερίνα Διδασκάλου σε παρουσίαση συλλογής κοσμημάτων. Μαμά και κόρη μοιάζουν πολύ.

Η δημοφιλής ηθοποιός έχει τρία παιδιά, τη Φλώρα και τη Μαρκέλλα, από τον πρώτο της γάμο με τον διπλωμάτη και ποιητή, Γιώργο Βέη. Αργότερα, απέκτησε έναν γιο, τον Διονύση, από τον δεύτερο γάμο της.

Η Κατερίνα Διδασκάλου με την κόρη της, Φλώρα Βέη/ studio panoulis

Η Φλώρα Βέη είναι life coach, παντρεμένη και μαμά τριών παιδιών και ζει με την οικογένειά της στο Άμστερνταμ.

«Η Φλώρα, που θα ήθελα να λέγεται Διδασκάλου, αλλά λέγεται Βέη σαν τον μπαμπά της, πραγματικά είναι... δασκάλα. Θυμάστε που λέγαμε πέρυσι ότι εγώ ένα δίμηνο, δυόμισι μήνες με βασάνισαν πανικοί που ξυπνούσα στη μέση της νύχτας; Και πήγαινα με μιάμιση ώρα ύπνο στο γύρισμα και μετά θέατρο σε κατάσταση άθλια; Παιδιά, η Φλώρα ήταν αυτή που παρότι μιλώντας ας πούμε μαζί της, μου έκανε το πρώτο ξεκόλλημα. Με αυτά που μου είπε, μου ξεκλείδωσε πράγματα. Με κάποιο τρόπο η Φλώρα, παρότι είναι το πρώτο μου παιδί, έχει μια τρομερή ωριμότητα και μια ηρεμία και μια αποστασιοποίηση από τα πράγματα. Αλλά βέβαια, μου είπε ότι ξέρεις, επειδή είναι αντιδεοντολογικό να μιλάμε, θα πας σε μια επαγγελματία, ψυχολόγο, ψυχαναλύτρια, ψυχίατρο, ό,τι θέλεις από εδώ και πέρα. Και έτσι άρχισα ψυχανάλυση», είχε πει χαρακτηριστικά η ηθοποιός στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

«Η Φλώρα είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Άκουσα τυχαία... από πελάτισσες της ας πούμε, που τις ανέλαβε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, “μου έσωσες τη ζωή” κι αυτό έτσι με συγκινεί βαθιά», συμπλήρωσε η Κατερίνα Διδασκάλου.

H ηθοποιός φροντίζει να περνά χρόνο με τα παιδιά και τα εγγόνια της στις διακοπές των εορτών ή του καλοκαιριού κι έτσι να συναντιέται ξανά η οικογένεια όλη μαζί. Στιγμιότυπα από αυτές τις φορές, μοιράζεται συχνά στο instagram η Κατερίνα Διδασκάλου.