Κατερίνα Διδασκάλου: Με την κούκλα κόρη της, Φλώρα Βέη, σε κοσμική έξοδο

Είναι life coach και η ομοιότητα με τη μαμά της είναι εμφανής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.25 , 15:28 Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Τι να κάνετε για να γλιτώσετε το πρόστιμο
27.10.25 , 15:17 Όλα όσα έγιναν στο 6ο επεισόδιο του GNTM 2025
27.10.25 , 14:37 Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού στο γλέντι
27.10.25 , 14:20 Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
27.10.25 , 14:16 O χυμός ποιου φρούτου είναι σύμμαχος σου στο αδυνάτισμα;
27.10.25 , 14:12 Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»
27.10.25 , 13:59 Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 11χρονος μετά από πτώση από πατίνι
27.10.25 , 13:42 Aυτά είναι τα τέσσερα πιο σκληρά ζώδια του κύκλου
27.10.25 , 13:40 Vaginahood: Μια παράσταση γι’ αυτά που λένε οι γυναίκες μεταξύ τους
27.10.25 , 13:38 Βραζιλία: Ήθελε να επιστρέψει μόνιμα στη Ρόδο ο 18χρονος που δολοφονήθηκε
27.10.25 , 13:08 Καινούργιου: Η αποκάλυψη για το σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της
27.10.25 , 13:06 Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
27.10.25 , 13:05 Ιωάννα Τούνη: Στο πάρτι του νέου της συντρόφου για τη γιορτή του
27.10.25 , 13:04 Προβλήματα στατικότητας στον σταθμό του ηλεκτρικού στο «Μοναστηράκι»
27.10.25 , 12:55 Παπαργυρόπουλος: «Νόμιζαν ότι κρατούσα όπλο, τους έριξα πέντε φάσκελα»
Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού στο γλέντι
Γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Καινούργιου: Η αποκάλυψη για το σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της
Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Διδασκάλου: Όσα είχε πει για την κόρη της, Φλώρα, σε συνέντευξή της στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ, τον Νοέμβριο του 2024
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τη μεγαλύτερη κόρη της, Φλώρα Βέη, εμφανίστηκε η Κατερίνα Διδασκάλου σε παρουσίαση συλλογής κοσμημάτων. Μαμά και κόρη μοιάζουν πολύ. 

Η αστεία ατάκα της Κατερίνας Διδασκάλου για τον πρώτο της γάμο!

Η δημοφιλής ηθοποιός έχει τρία παιδιά, τη Φλώρα και τη Μαρκέλλα, από τον πρώτο της γάμο με τον διπλωμάτη και ποιητή, Γιώργο Βέη. Αργότερα, απέκτησε έναν γιο, τον Διονύση, από τον δεύτερο γάμο της.

Η Κατερίνα Διδασκάλου με την κόρη της, Φλώρα Βέη/ studio panoulis

Η Κατερίνα Διδασκάλου με την κόρη της, Φλώρα Βέη/ studio panoulis

Η Φλώρα Βέη είναι life coach, παντρεμένη και μαμά τριών παιδιών και ζει με την οικογένειά της στο Άμστερνταμ. 

«Η Φλώρα, που θα ήθελα να λέγεται Διδασκάλου, αλλά λέγεται Βέη σαν τον μπαμπά της, πραγματικά είναι... δασκάλα. Θυμάστε που λέγαμε πέρυσι ότι εγώ ένα δίμηνο, δυόμισι μήνες με βασάνισαν πανικοί που ξυπνούσα στη μέση της νύχτας; Και πήγαινα με μιάμιση ώρα ύπνο στο γύρισμα και μετά θέατρο σε κατάσταση άθλια; Παιδιά, η Φλώρα ήταν αυτή που παρότι μιλώντας ας πούμε μαζί της, μου έκανε το πρώτο ξεκόλλημα. Με αυτά που μου είπε, μου ξεκλείδωσε πράγματα. Με κάποιο τρόπο η Φλώρα, παρότι είναι το πρώτο μου παιδί, έχει μια τρομερή ωριμότητα και μια ηρεμία και μια αποστασιοποίηση από τα πράγματα. Αλλά βέβαια, μου είπε ότι ξέρεις, επειδή είναι αντιδεοντολογικό να μιλάμε, θα πας σε μια επαγγελματία, ψυχολόγο, ψυχαναλύτρια, ψυχίατρο, ό,τι θέλεις από εδώ και πέρα. Και έτσι άρχισα ψυχανάλυση», είχε πει χαρακτηριστικά η ηθοποιός στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ. 

«Η Φλώρα είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Άκουσα τυχαία... από πελάτισσες της ας πούμε, που τις ανέλαβε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, “μου έσωσες τη ζωή” κι αυτό έτσι με συγκινεί βαθιά», συμπλήρωσε η Κατερίνα Διδασκάλου. 

H ηθοποιός φροντίζει να περνά χρόνο με τα παιδιά και τα εγγόνια της στις διακοπές των εορτών ή του καλοκαιριού κι έτσι να συναντιέται ξανά η οικογένεια όλη μαζί. Στιγμιότυπα από αυτές τις φορές, μοιράζεται συχνά στο instagram η Κατερίνα Διδασκάλου. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΦΛΩΡΑ ΒΕΗ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top