Γιώργος Λιάγκας: «Θέλω να πω κάτι για εμένα που δεν το έχω πει ποτέ»

Μια προσωπική εξομολόγηση έκανε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Δευτέρας μέσα από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με αφορμή την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου και τον σημαιοφόρο του Γυμνασίου Γαβαλούς, Ιωάννη Παπαθανασίου, ο οποίος έχει ολική απώλεια όρασης.

Το συγκεκριμένο θέμα προβλήθηκε στο "Πρωινό" και με αφορμή αυτό ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να κάνει μια αποκάλυψη. Όπως είπε ο παρουσιαστής, γεννήθηκε με έντονη σκολίωση, η οποία ωστόσο δεν τον εμπόδισε να παρελάσει ούτε στο σχολείο, ούτε στον στρατό.

«Θέλω να πω κάτι για εμένα που δεν το έχω πει ποτέ. Εγώ γεννήθηκα με μία πολύ έντονη σκολίωση στην σπονδυλική μου στήλη. Είναι τελείως στραβή η σπονδυλική μου στήλη. Θα μπορούσα στον στρατό να πάρω Ι5 νόμιμα, γιατί είναι τέτοια η πλάτη μου που δε μπορώ να καθίσω καθόλου όρθιος.

Αν κάτσω για πάνω από 2-3 λεπτά όρθιος, σπαράζω στους πόνους, έχω τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχω πάει για παράδειγμα ποτέ για περπάτημα, δε μπορώ να περπατήσω…

Δεν το είπα ποτέ τότε στους γονείς μου, επειδή ήθελα να παρελάσω. Και ως μαθητής, αλλά και ως φαντάρος έχω παρελάσει στη Θεσσαλονίκη. Το είχα όνειρο από μικρό παιδί. Έτσι υπηρέτησα κανονικά ως έφεδρος λοχίας.

Τότε, όταν ήμασταν μαθητές, μας έλεγαν ότι οι σημαιοφόροι εκτός από το να έχουν το αριστείο, πρέπει να είναι και ψηλοί και να έχουν τα πιο ωραία σώματα. Στα δικά μου χρόνια, ένα παιδί με κάποιου είδους αναπηρία, δε θα σκεφτόταν κανείς να τον βάλει σημαιοφόρο σε μία παρέλαση» εξομολογήθηκε ο Γιώργος Λιάγκας.