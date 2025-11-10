Βραδινή έξοδος για Λιάγκα - Αντωνά και Λάζαρη- Αραβανή

Δύο επώνυμα φιλικά ζευγάρια απαθανατίστηκαν στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς.

Σάκης Ρουβάς- Νατάσα Θεοδωρίδου/ NDP Νίκος Ζώτος

O Γιώργος Λιάγκας με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, και ο καλός του φίλος Σπύρος Λάζαρης με τη σύζυγό του, Ευαγγελία Αραβανή διασκέδασαν στα μπουζούκια, απολαμβάνοντας το πρόγραμμα των δύο τραγουδιστών. Ο επιχειρηματίας και η πρώην Σταρ Ελλάς παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στις 11 Μαΐου 2025 και την ίδια μέρα βάπτισαν τον γιο τους, Άγγελο. Γενικά, κρατούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια τους βλέπουμε σε δημόσιες εμφανίσεις.

Σπύρος Λάζαρης- Γιάννης Λάτσιος- Νατάσα Θεοδωρίδου- Γιώργος Λιάγκας/ NDP Νίκος Ζώτος

Στην παρέα τους ήταν και ο Γιάννης Λάτσιος. Αργότερα, η παρέα φωτογραφήθηκε στα καμαρίνια με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Μαρία Αντωνά- Νατάσα Θεοδωρίδου- Ευαγγελία Αραβανή/ NDP Νίκος Ζότος

Μαρία Αντωνά- Νατάσα Θεοδωρίδου/ NDP Νίκος Ζότος

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια και ο Γιάννης Λάτσιος είναι κουμπάροι, καθώς τον είχε παντρέψει με την Ελένη Μενεγάκη και είναι νονά του γιου τους, Άγγελου Λάτσιου.

Γιάννης Λάτσιος/ NDP Νίκος Ζότος

Το ίδιο βράδυ, στο νυχτερινό κέντρο βρέθηκε και η μεγαλύτερη κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, Χριστιάνα Μπέτα.

Χριστιάνα Μπέτα/ NDP Νίκος Ζότος