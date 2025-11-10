Βραδινή έξοδος για Λιάγκα - Αντωνά και Λάζαρη- Αραβανή

Διασκέδασαν σε Θεοδωρίδου- Ρουβά- Στην παρέα τους και ο Γιάννης Λάτσιος

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Στιγμιότυπα από τη βραδινή έξοδο Λιάγκα- Αντωνά και Λάζαρη- Αραβανή/ NDP Νίκος Ζότος
Δύο επώνυμα φιλικά ζευγάρια απαθανατίστηκαν στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς

Σάκης Ρουβάς- Νατάσα Θεοδωρίδου/ NDP Νίκος Ζότος

Σάκης Ρουβάς- Νατάσα Θεοδωρίδου/ NDP Νίκος Ζώτος

O Γιώργος Λιάγκας με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, και ο καλός του φίλος Σπύρος Λάζαρης με τη σύζυγό του, Ευαγγελία Αραβανή διασκέδασαν στα μπουζούκια, απολαμβάνοντας το πρόγραμμα των δύο τραγουδιστών. Ο επιχειρηματίας και η πρώην Σταρ Ελλάς παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στις 11 Μαΐου 2025 και την ίδια μέρα βάπτισαν τον γιο τους, Άγγελο. Γενικά, κρατούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια τους βλέπουμε σε δημόσιες εμφανίσεις. 

Σπύρος Λάζαρης- Γιάννης Λάτσιος- Νατάσα Θεοδωρίδου- Γιώργος Λιάγκας/ NDP Νίκος Ζότος

Σπύρος Λάζαρης- Γιάννης Λάτσιος- Νατάσα Θεοδωρίδου- Γιώργος Λιάγκας/ NDP Νίκος Ζώτος

Στην παρέα τους ήταν και ο Γιάννης Λάτσιος. Αργότερα, η παρέα φωτογραφήθηκε στα καμαρίνια με τη Νατάσα Θεοδωρίδου. 

Μαρία Αντωνά- Νατάσα Θεοδωρίδου- Ευαγγελία Αραβανή/ NDP Νίκος Ζότος

Μαρία Αντωνά- Νατάσα Θεοδωρίδου- Ευαγγελία Αραβανή/ NDP Νίκος Ζότος

 Μαρία Αντωνά- Νατάσα Θεοδωρίδου/ NDP Νίκος Ζότος

 Μαρία Αντωνά- Νατάσα Θεοδωρίδου/ NDP Νίκος Ζότος

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια και ο Γιάννης Λάτσιος είναι κουμπάροι, καθώς τον είχε παντρέψει με την Ελένη Μενεγάκη και είναι νονά του γιου τους, Άγγελου Λάτσιου. 

Γιάννης Λάτσιος/ NDP Νίκος Ζότος

Γιάννης Λάτσιος/ NDP Νίκος Ζότος

 Το ίδιο βράδυ, στο νυχτερινό κέντρο βρέθηκε και η μεγαλύτερη κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, Χριστιάνα Μπέτα.

Χριστιάνα Μπέτα/ NDP Νίκος Ζότος

Χριστιάνα Μπέτα/ NDP Νίκος Ζότος
