Αθηνά Οικονομάκου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από την παιδική της ηλικία

Η Αθηνά Οικονομάκου έχει ισχυρή παρουσία στα social media, μέσα από τα οποία μοιράζεται προσωπικές της στιγμές και προωθεί τη δουλειά της.

Οι followers της, που ξεπερνούν το 1.000.000, περιμένουν με ενδιαφέρον κάθε της δημοσίευση, δράττοντας την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν μαζί της.

Πρόσφατα, η Αθηνά Οικονομάκου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές throwback φωτογραφίες της. Στο σχετικό post, το οποίο συγκέντρωσε χιλιάδες likes, βλέπουμε εικόνες της ηθοποιού από την παιδική κι εφηβική της ηλικία, αλλά και από την ενήλικη ζωή της.

Η Αθηνά Οικονομάκου σε νεαρή ηλικία

Από τα στιγμιότυπα ξεχωρίζει εκείνο όπου η επιχειρηματίας, δεσποινιδούλα τότε, ποζάρει χαμογελαστή φορώντας μια εντυπωσιακή στολή.

«Κάθε εκδοχή του εαυτού μου ήξερε τον δρόμο», σχολίασε στην ανάρτησή της.

Το φετινό καλοκαίρι θα είναι ξεχωριστό για την Αθηνά Οικονομάκου, καθώς πρόκειται να παντρευτεί τον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα, στην Πάρο.

Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει, όπως και οι εορτασμοί, με την επιχειρηματία να πρωταγωνιστεί σε βίντεο που τη δείχνει να χορεύει νησιώτικα με την παρέα της, φορώντας στέκα με τη λέξη "Bride", στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς.