Η Μητέρα του 28χρονου Που Τραυματίστηκε Σοβαρά Από Βουτιά - Video

Χτύπησε το κεφάλι του στην άμμο και κινδυνεύει να μην περπατήσει ξανά

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
16.01.26, 15:25
Ελλαδα

Αυστραλία: Η Μητέρα του 28χρονου Που Τραυματίστηκε Σοβαρά Από Βουτιά
16.01.26, 15:01
Ελλαδα
Η Μητέρα του 28χρονου Που Τραυματίστηκε Σοβαρά Από Βουτιά
Εξαφάνιση Γιατρού Κρήτη: Σαρώνουν Τα Βουνά Με Μηχανές
16.01.26, 15:01
Ελλαδα
Εξαφάνιση Γιατρού Κρήτη: Σαρώνουν Τα Βουνά Με Μηχανές
Λατινοπούλου: Tι Λέει Για Τους Γείτονές Της Που Συνελήφθησαν
16.01.26, 15:01
Ελλαδα
Λατινοπούλου: Tι Λέει Για Τους Γείτονές Της Που Συνελήφθησαν
Πώς Οι Κινέζοι Έκαναν Απάτες Μέσω Της Μεθόδου SMS Blaster
16.01.26, 15:01
Ελλαδα
Πώς Οι Κινέζοι Έκαναν Απάτες Μέσω Της Μεθόδου SMS Blaster
«Βροχή» Οι Καταγγελίες Για Αυθαίρετα Πρόστιμα Του ΔΕΔΔΗΕ
15.01.26, 22:01
Ελλαδα
«Βροχή» Οι Καταγγελίες Για Αυθαίρετα Πρόστιμα Του ΔΕΔΔΗΕ
Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών: Προσωρινός Πρόεδρος Ο Ασλανίδης
15.01.26, 16:01
Ελλαδα
Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών: Προσωρινός Πρόεδρος Ο Ασλανίδης
Μουρτζούκου: Καταγγέλλει Οργανωμένο Σχέδιο Εναντίον Της
14.01.26, 15:01
Ελλαδα
Μουρτζούκου: Καταγγέλλει Οργανωμένο Σχέδιο Εναντίον Της
Εξαφάνιση Λόρας: Πώς Εντόπισαν Οι Μαθητές Τη 16χρονη
14.01.26, 15:01
Ελλαδα
Εξαφάνιση Λόρας: Πώς Εντόπισαν Οι Μαθητές Τη 16χρονη
Φοινικούντα: Φωτογραφίες Που Καίνε Ανιψιό Και Επιχειρηματία
14.01.26, 15:01
Ελλαδα
Φοινικούντα: Φωτογραφίες Που Καίνε Ανιψιό Και Επιχειρηματία
Καμίνια: Τρεις Ληστές Με Μάσκες Λήστεψαν Υπερήλικη Γυναίκα
13.01.26, 22:01
Ελλαδα
Καμίνια: Τρεις Ληστές Με Μάσκες Λήστεψαν Υπερήλικη Γυναίκα
Το Ελληνικό FBI «Σάρωσε» Τον Ασπρόπυργο Μετά Από Επίθεση Σε Αστυνομικό
13.01.26, 22:01
Ελλαδα
Το Ελληνικό FBI «Σάρωσε» Τον Ασπρόπυργο
Φοινικούντα: Η Ανιψιά Δέχθηκε Επίθεση Έξω Από Το Σπίτι Της
13.01.26, 16:01
Ελλαδα
Φοινικούντα: Η Ανιψιά Δέχθηκε Επίθεση Έξω Από Το Σπίτι Της
Ναύπακτος: Τι Απαντά Η Οικιακή Βοηθός Για Τα Νεκρά Αδέρφια
13.01.26, 16:01
Ελλαδα
Ναύπακτος: Τι Απαντά Η Οικιακή Βοηθός Για Τα Νεκρά Αδέρφια
Σέρρες δολοφονία: Η Ιατροδικαστική Για Τον 17χρονο
13.01.26, 15:01
Ελλαδα
Σέρρες δολοφονία: Η Ιατροδικαστική Για Τον 17χρονο
Σάλος Με Τις Ελιές «Καλαμάτας» Από Περού, Χιλή, Αργεντινή
12.01.26, 22:01
Ελλαδα
Σάλος Με Τις Ελιές «Καλαμάτας» Από Περού, Χιλή, Αργεντινή
«Αποκλείεται Να Είναι Ο Άνδρας Μου Ο Πατέρας Του Παιδιού»
12.01.26, 17:01
Ελλαδα
«Αποκλείεται Να Είναι Ο Άνδρας Μου Ο Πατέρας Του Παιδιού»
Κρήτη: Τι Λέει Ο Αδερφός Του 27χρονου Που Έπεσε Σε Χαράδρα
12.01.26, 16:01
Ελλαδα
Κρήτη: Τι Λέει Ο Αδερφός Του 27χρονου Που Έπεσε Σε Χαράδρα
Πάτρα
12.01.26, 00:01
Ελλαδα
Πάτρα: Χτυπούσαν Το Θύμα Ακόμα Και Όταν Ήταν Αναίσθητος
Γλυκά Νερά
11.01.26, 00:01
Ελλαδα
Γλυκά Νερά: H Στιγμή Της Σύλληψης «Υπαλλήλου» Του ΔΕΔΔΗΕ
Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος Αναποδογύρισε Αυτοκίνητο
10.01.26, 16:01
Ελλαδα
Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος Αναποδογύρισε Αυτοκίνητο
