VIDEO

Αίγιο: Για Πρώτη Φορά Μιλά Θύμα Του 47χρονου - Video

«Ήταν απάνθρωπο, μας πυροβόλησε χωρίς να τον έχουμε δει»

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
26.02.26, 19:29
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα

Tags:

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ ΑΙΓΙΟ
Περισσότερα Video

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

Αίγιο: Για Πρώτη Φορά Μιλά Θύμα Του 47χρονου
26.02.26, 19:02
Ελλαδα
Αίγιο: Για Πρώτη Φορά Μιλά Θύμα Του 47χρονου
Ψαρόπουλος Για Τέμπη: Είναι Σαν Να Κολλήσαμε Στην 1η Μέρα
26.02.26, 19:02
Ελλαδα
Ψαρόπουλος Για Τέμπη: Είναι Σαν Να Κολλήσαμε Στην 1η Μέρα
26χρονος νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα
26.02.26, 15:02
Ελλαδα
26χρονος νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα
Φοινικούντα: Η Μητέρα Του Ανιψιού Ανοίγει Ξανά Το Camping
26.02.26, 14:02
Ελλαδα
Φοινικούντα: Η Μητέρα Του Ανιψιού Ανοίγει Ξανά Το Camping
Παπάγου: Οι Κάτοικοι Κάνουν «Διάσημους» Τους Κακοποιούς
25.02.26, 22:02
Ελλαδα
Παπάγου: Οι Κάτοικοι Κάνουν «Διάσημους» Τους Κακοποιούς
Θεσσαλονίκη: Διαδοχικές Διαρρήξεις Μέσα Σε Μία Νύχτα
25.02.26, 22:02
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Διαδοχικές Διαρρήξεις Μέσα Σε Μία Νύχτα
Τροχαία Σε Πέραμα, Οινόη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας & Συγγρού
25.02.26, 22:02
Ελλαδα
Τροχαία Σε Πέραμα, Οινόη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας & Συγγρού
Βόλος: 3χρονο τραυματίστηκε στον παιδικό σταθμό
25.02.26, 16:02
Ελλαδα
Βόλος: «Δεν Χτύπησα Κανέναν», Λέει Ο Πατέρας Του 3χρονου
Εκκενώθηκαν τα δικαστήρια μετά από απειλή για βόμβα
25.02.26, 16:02
Ελλαδα
Εκκενώθηκαν τα δικαστήρια μετά από απειλή για βόμβα
Κυψέλη-Μητέρα Θύματος:Η Κοπέλα Του Γιου Του Έχει Οίκο Ανοχής
25.02.26, 15:02
Ελλαδα
Κυψέλη-Μητέρα Θύματος:Η Κοπέλα Του Γιου Του Έχει Οίκο Ανοχής
Τα 8 Σημεία Όπου Λειτουργούν Οι Έξυπνες Κάμερες Στην Αθήνα
25.02.26, 15:02
Ελλαδα
Τα 8 Σημεία Όπου Λειτουργούν Οι Έξυπνες Κάμερες Στην Αθήνα
Γαστούνη: Θα Την Κλείσω Την Επιχείρηση, Λέει Το Θύμα
24.02.26, 14:02
Ελλαδα
Γαστούνη: Θα Το Κλείσω Το Περίπτερο, Λέει Το Θύμα
Kυψέλη: Τι Λέει Η Μητέρα Του Κοριτσιού ΑμΕΑ Για Την Επίθεση
24.02.26, 13:02
Ελλαδα
Kυψέλη: Τι Λέει Η Μητέρα Του Κοριτσιού ΑμΕΑ Για Την Επίθεση
Αίγινα - νερό
23.02.26, 23:02
Ελλαδα
Αίγινα: Mια Διαφορετική «Παρέλαση» - Διαμαρτυρία Για Το Νερό
Τουρκοβούνια χαρταετός
23.02.26, 22:02
Ελλαδα
Τουρκοβούνια: Έπεσε Από Ύψος Έξι Μέτρων Ενώ Πετούσε Χαρταετό
Καρναβάλι της Πάτρας
23.02.26, 00:02
Ελλαδα
Καρναβάλι Πάτρας: Περιστατικά Μέθης Και Λιποθυμίες
Τέμπη
21.02.26, 23:02
Ελλαδα
Τέμπη:Θρήνος Στο Μνημόσυνο Για Τις Χρύσα, Θώμη Και Αναστασία
Πάτρα καρναβάλι
21.02.26, 23:02
Ελλαδα
Πάτρα: Διασκέδαση Και Ξεφάντωμα Στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα
Σε Αποκριάτικους Ρυθμούς Τύρναβος Και Γρεβενά
20.02.26, 21:02
Ελλαδα
Σε Αποκριάτικους Ρυθμούς Τύρναβος Και Γρεβενά
Απόκριες: Με 100% Πληρότητα Αναχωρούν Τα ΚΤΕΛ Για Πάτρα
20.02.26, 21:02
Ελλαδα
Απόκριες: Με 100% Πληρότητα Αναχωρούν Τα ΚΤΕΛ Για Πάτρα
Video
MasterChef
Leaders
Ειδήσεις
Cash Or Trash
Breakfast@Star
ΑΜΤΖ
First Dates
Back to Top