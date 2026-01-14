Φωτιά Κραν Μοντανά: Μια 24χρονη σερβιτόρα κρατούσε τα βεγγαλικά

Η στιγμή που ξεσπά η φωτιά στο κλαμπ στο Κραν Μοντανά

Η Cyane Panine, μια 24χρονη σερβιτόρα, ταυτοποιήθηκε ως το πρόσωπο που κρατούσε τα βεγγαλικά από τα οποία προκλήθηκε η φονική πυρκαγιά στο νυχτερικό κέντρο στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά.

Η νεαρή γυναίκα, αναγνωρίστηκε από τους ιδιοκτήτες της επιχειρήσης ως το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από το κράνος και στα βίντεο που έχουν διαρρεύσει στη δημοσιότητα φαίνεται να κρατά στα χέρια της τα βεγγαλικά από τα οποία ξεκίνησε η φωτιά, όταν οι σπίθες ακούμπησαν τη μόνωση του κλαμπ.

Σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger, η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης Jessica Moretti είχε ζητήσει από τη σερβιτόρα να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου.

🚨🇨🇭 ALERTE INFO | Une vidéo montre le tout début de l'incendie au bar Le Constellation, à Crans-Montana, au moment précis où le plafond s’embrase. pic.twitter.com/M9mno8UbXq https://t.co/HQocfA9xoO — Cerfia (@CerfiaFR) January 1, 2026

Αυτό ήταν το… σύνθημα, ώστε οι σερβιτόρες να βάλουν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας και κάποιες από αυτές να ανέβουν στους ώμους συναδέλφων τους και να ξεσηκώσουν τα πλήθη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Cyane έχασε τη ζωή της από ασφυξία «σε μια στοίβα από πτώματα πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα».

Όπως περιέγραψε στην κατάθεσή του ο 49χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, όταν άνοιξε την πόρτα του υπογείου βρήκε την 24χρονη να πεθαίνει, ενώ ήταν περιτριγυρισμένη από «ένα σωρό πτώματα».

🔴🇨🇭 ALERTE INFO - Guy Parmelin, président de la Confédération suisse, qualifie l’incendie mortel dans un bar de Crans-Montana de l’une des pires tragédies jamais vécues par le pays.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/GiTb82boKh — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Ο ίδιος είπε πως η 24χρονη ήταν η κοπέλα ενός στενού οικογενειακού του φίλου και ότι εκείνος και η σύζυγός του την ένιωθαν σαν δικό τους παιδί.

Όπως είπε μαζί με τον φίλο της 24χρονης «προσπαθήσαμε να την ανανήψουμε για περισσότερο από μία ώρα στο δρόμο κοντά στο μπαρ, μέχρι που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μας είπαν ότι ήταν πολύ αργά».

«Ό,τι και αν αποκαλύψει η έρευνα, αυτή η νεαρή γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες των εργοδοτών της. Έκανε ό,τι της ζήτησε ο διευθύνων σύμβουλος. Αυτό δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. (...) Αυτή η νεαρή υπάλληλος δεν φέρει καμία ευθύνη» ανέφεραν σε δήλωσή τους οι δικηγόροι της οικογένειας της 24χρονης.

Η τραγωδία στο κλαμπ Le Constellation σημειώθηκε λίγη ώρα μετά την έλευση του νέου χρόνου, κατά τη διάρκεια εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Το μπαρ ήταν γεμάτο κόσμο όταν προκλήθηκε η φωτιά, που επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, προκαλώντας πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

Η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα βεγγαλικά, που είχαν τοποθετηθεί σε φιάλες σαμπάνιας, τα οποία ήρθαν σε επαφή με εύφλεκτα υλικά στο ταβάνι, με αποτέλεσμα να πάρουν γρήγορα φωτιά.

Περίπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, πολλοί από αυτούς με εγκαύματα και αναπνευστικά εγκαύματα.