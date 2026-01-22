Άστρος: Θρήνος για τον 52χρονο Ανδρέα - Ήταν πατέρας ενός 8χρονου παιδιού

Έκανε περιπολία στο λιμάνι λόγω της κακοκαιρίας

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πέρασμα της κακοκαιρίας από το Άστρος Κυνουρίας άφησε πίσω του έναν νεκρό και την τοπική κοινωνία να θρηνεί βαθιά για τον άδικο χαμό του. Πρόκειται για έναν άνδρα 52 ετών, ο οποίος παρασύρθηκε από θηριώδη κύματα, την ώρα που προσπαθούσε να δέσει σκάφη. 

Ξαφνικά έσπασαν οι κάβοι και πέταξαν τον άτυχο άνδρα στη θάλασσα μαζί με δύο ακόμη άτομα. Ο 52χρονος χτύπησε σε προβλήτα και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι. Λίγο μετά ανασύρθηκε από τη θάλασσα, έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, ωστόσο δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό.  

Άστρος: «Ήρθε ένα μεγάλο κύμα και πέταξε τον λιμενικό στη θάλασσα»

Άστρος: Πατέρας ενός παιδιού 8 ετών ο άτυχος λιμενικός 

Η τραγωδία δε σταματά εκεί. Ο 52χρονος άνδρας ήταν πατέρας ενός παιδιού 8 ετών. Όσοι τον γνώριζαν, κάνουν λόγο για έναν τίμιο άνθρωπο και άριστο πατέρα. 

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος είχε βγει για περιπολία 3 – 4 φορές στο λιμάνι, πριν το τραγικό δυστύχημα, καθώς ήθελε να διασφαλίσει ότι η κακοκαιρία δε θα προκαλούσε πολύ σοβαρές ζημιές στα σκάφη.

Η στιγμή που ο 52χρονος λιμενικός παρασύρθηκε από τα κύματα της θάλασσας καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο. Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να δένει σκάφος, όταν ένα τεράστιο κύμα ξεπερνά το ύψος του κυματοθραύστη και πέφτει με ορμή πάνω στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο. Οι άνεμοι έπνεαν 9 με 10 μποφόρ.

Εκτός από τον λιμενικό, τα κύματα παρέσυραν και μια συνάδελφό του που μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες σε Κέντρο Υγείας της περιοχής και είναι καλά στην υγεία της. 

Για το συμβάν διενεργείται ήδη προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Άστρος: Νεκρός λιμενικός που έπεσε στη θάλασσα ενώ έδενε σκάφος

Άστρος: Η ανάρτηση Κικίλια για τον εκλιπόντα λιμενικό 

Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Λιμενικού, εν ώρα καθήκοντος, εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.  

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.

Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και την προστασία όλων μας, ρισκάροντας τη ζωή τους».

Η κηδεία του 52χρονου θα γίνει την Παρασκευή 23/1 στις 11:00. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
