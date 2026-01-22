Άστρος: Θρήνος για τον 52χρονο Ανδρέα - Ήταν πατέρας ενός 8χρονου παιδιού

Το πέρασμα της κακοκαιρίας από το Άστρος Κυνουρίας άφησε πίσω του έναν νεκρό και την τοπική κοινωνία να θρηνεί βαθιά για τον άδικο χαμό του. Πρόκειται για έναν άνδρα 52 ετών, ο οποίος παρασύρθηκε από θηριώδη κύματα, την ώρα που προσπαθούσε να δέσει σκάφη.

Ξαφνικά έσπασαν οι κάβοι και πέταξαν τον άτυχο άνδρα στη θάλασσα μαζί με δύο ακόμη άτομα. Ο 52χρονος χτύπησε σε προβλήτα και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι. Λίγο μετά ανασύρθηκε από τη θάλασσα, έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, ωστόσο δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Άστρος: Πατέρας ενός παιδιού 8 ετών ο άτυχος λιμενικός

Η τραγωδία δε σταματά εκεί. Ο 52χρονος άνδρας ήταν πατέρας ενός παιδιού 8 ετών. Όσοι τον γνώριζαν, κάνουν λόγο για έναν τίμιο άνθρωπο και άριστο πατέρα.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος είχε βγει για περιπολία 3 – 4 φορές στο λιμάνι, πριν το τραγικό δυστύχημα, καθώς ήθελε να διασφαλίσει ότι η κακοκαιρία δε θα προκαλούσε πολύ σοβαρές ζημιές στα σκάφη.

Η στιγμή που ο 52χρονος λιμενικός παρασύρθηκε από τα κύματα της θάλασσας καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο. Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να δένει σκάφος, όταν ένα τεράστιο κύμα ξεπερνά το ύψος του κυματοθραύστη και πέφτει με ορμή πάνω στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο. Οι άνεμοι έπνεαν 9 με 10 μποφόρ.

Εκτός από τον λιμενικό, τα κύματα παρέσυραν και μια συνάδελφό του που μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες σε Κέντρο Υγείας της περιοχής και είναι καλά στην υγεία της.

Για το συμβάν διενεργείται ήδη προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Άστρος: Η ανάρτηση Κικίλια για τον εκλιπόντα λιμενικό

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.

Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Λιμενικού, εν ώρα καθήκοντος, εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Η κηδεία του 52χρονου θα γίνει την Παρασκευή 23/1 στις 11:00.