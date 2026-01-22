Αυτό είναι το νέο Hyundai STARIA Electric - Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Με χώρους που καλύπτουν όλες τις ανάγκες και πλούσια τεχνολογία

Αυτό είναι το νέο Hyundai STARIA Electric - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Το νέο Hyundai STARIA Electric εγκαινιάζει ένα νέο, πλήρως ηλεκτρικό κεφάλαιο για τα MPV της Hyundai, τοποθετώντας την ευρυχωρία και τη λειτουργικότητα στην καθημερινότητα στο επίκεντρο του σχεδιασμού του.Λειτουργικότητα με πραγματική πρακτική αξία.Οι δύο οθόνες 12,3 ιντσών -μία για τον πίνακα οργάνων και μία για το infotainment- παρέχουν καθαρή και άμεση πληροφόρηση στο φυσικό οπτικό πεδίο του οδηγού. Σε πλουσιότερες εκδόσεις, ο διακόπτης Shift-by-Wire είναι τοποθετημένος στη κολόνα του τιμονιού ώστε να απελευθερώνει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο στο κέντρο.

Αυτό είναι το νέο Hyundai STARIA Electric - Πότε έρχεται στην Ελλάδα  

Πώς επιτυγχάνεται διαρκής συνδεσιμότητα και ενημέρωση στο STARIA Electric;
Το STARIA Electric εφοδιάζεται με το νέο σύστημα Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) της Hyundai, που επιτρέπει ταχύτερη απόκριση σε λειτουργίες όπως το AVNT (ήχος, βίντεο, πλοήγηση) και τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου. Οι ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού (OTA) είναι στάνταρ, ώστε το αυτοκίνητο να διατηρείται πάντα ενημερωμένο, ενώ από το Bluelink Store μπορούν να αγοραστούν νέα θέματα εμφάνισης και premium περιεχόμενο.Η ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay και Android Autoεπιτρέπει την πρόσβαση σε πλοήγηση, μουσική, μηνύματα και συμβατές εφαρμογές, χωρίς καλώδια και με ελάχιστο αποπροσανατολισμό.

Αυτό είναι το νέο Hyundai STARIA Electric - Πότε έρχεται στην Ελλάδα  

Το επίπεδο πάτωμα, οι μεγάλες εσωτερικές διαστάσεις και η ευφυής διάταξη των καθισμάτων δημιουργούν μια lounge ατμόσφαιρα, όπου οι επιβάτες μπορούν να χαλαρώσουν και να μετακινούνται άνετα. Το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσαρμόζεται ομαλά σε διαφορετικές ανάγκες, από την καθημερινή μετακίνηση και τα οικογενειακά ταξίδια έως την επαγγελματική μεταφορά επιβατών και τις δραστηριότητες αναψυχής.

Αυτό είναι το νέο Hyundai STARIA Electric - Πότε έρχεται στην Ελλάδα  
Σε συνδυασμό με ένα ηλεκτρικό σύστημα υψηλών επιδόσεων και προηγμένη τεχνολογία φόρτισης 800V, το μοντέλο μεταφέρει αυτές τις ποιότητες στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξηλεκτρισμού της Hyundai, το STARIA Electric καθιστά την ηλεκτρική μετακίνηση μια πρακτική, άνετη και πραγματικά εφαρμόσιμη επιλογή για ένα ευρύ φάσμα χρηστών.Λειτουργίες όπως το Vehicle-to-Load, οι άφθονοι αποθηκευτικοί χώροι και οι θύρες USB υψηλής ισχύος επεκτείνουν τον ρόλο του οχήματος πέρα από τη μεταφορά, προσφέροντας λύσεις για υπαίθριες δραστηριότητες, εργασία εν κινήσει ή αποδράσεις το Σαββατοκύριακο.

Αυτό είναι το νέο Hyundai STARIA Electric - Πότε έρχεται στην Ελλάδα  

Κύρια χαρακτηριστικά
•  Πρώτη πλήρως ηλεκτρική έκδοση της γκάμας STARIA
•  Ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 volt που επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορη DC φόρτιση (10%–80% σε περίπου 20 λεπτά)
•  Μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 84 kWh με εκτιμώμενη αυτονομία έως 400 χιλιόμετρα (κατά WLTP)
•  Ηλεκτροκινητήρας 160 kW (218 ίππων) που προσφέρει ομαλή, αθόρυβη και σίγουρη απόδοση
•  Ευρύχωρο, τύπου «σαλόνι» εσωτερικό βασισμένο στη φιλοσοφία πολλαπλών ανοιχτών χώρων του STARIA
• Σχεδιασμένο για οικογενειακή χρήση, δραστηριότητες αναψυχής, επαγγελματικές μεταφορές και shuttle υπηρεσίες
•  Δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά
•  Λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), θύρες USB υψηλής ισχύος 100W και ψηφιακό κλειδί (Digital Key)
•  Εξωτερική σχεδίαση βασισμένη στη φιλοσοφία «Inside-Out» με φουτουριστικές λεπτομέρειες
•  Οριζόντια διάταξη εσωτερικού με δύο οθόνες 12,3 ιντσών για αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη
•  Εξοπλισμένο με το νέο σύστημα infotainment ccNC και δυνατότητα ασύρματων (OTA) αναβαθμίσεων
•  Η παραγωγή του μοντέλου θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Hyundai στο Ulsan της Νότιας Κορέας.

Το Νέο STARIA Electric θα προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χρήσης:

•  VAN (3 θέσεων)    : για επαγγελματική χρήση και μεταφορές εμπορευμάτων
•  LUXURY (7 θέσεων)    : για ιδιωτική χρήση, οικογενειακές μετακινήσεις και αναψυχή
•  WAGON (9 θέσεων)    : για μεγάλες οικογένειες, ομαδικά ταξίδια ή χρήση ως shuttle.

Αυτό είναι το νέο Hyundai STARIA Electric - Πότε έρχεται στην Ελλάδα  

Πόσο γρήγορα μπορεί να φορτίσει το STARIA Electric;
Σε μεγάλα ταξίδια, οι σύντομες στάσεις φόρτισης κάνουν τη διαφορά. Υπό ιδανικές συνθήκες ταχυφόρτισης DC, το STARIA Electric μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά. Για την καθημερινή φόρτιση στο σπίτι ή στη δουλειά, διατίθεται ενσωματωμένος φορτιστής AC ισχύος 11 kW. Επιπλέον, η θερμαινόμενη θύρα φόρτισης διευκολύνει τη χρήση σε ψυχρές καιρικές συνθήκες.

Τι αυτονομία προσφέρει το STARIA Electric στην καθημερινή χρήση;
Με εκτιμώμενη αυτονομία έως 400 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, το STARIA Electric αποτελεί ένα από τα ηλεκτρικά MPV με τη μεγαλύτερη αυτονομία στην κατηγορία του. Ο συνδυασμός της χωρητικότητας της μπαταρίας, της αποδοτικής ρύθμισης του κινητήρα και της αρχιτεκτονικής των 800 Volt εξασφαλίζει σταθερή κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις συνθήκες: αστικές, υπεραστικές και μικτές.

Προηγμένα Συστήματα Υποβοήθησης Οδήγησης (ADAS)
Είτε κινείται σε πυκνή αστική κυκλοφορία, είτε σε επαρχιακούς δρόμους, είτε σε πολυσύχναστα σημεία επιβίβασης/αποβίβασης, το STARIA Electric είναι εξοπλισμένο με το πλήρες πακέτο Hyundai SmartSense ADAS. Κάμερες και ραντάρ παρακολουθούν συνεχώς το περιβάλλον, προσφέροντας υποστήριξη στον οδηγό και ενισχύοντας την ασφάλεια.

Το STARIA Electric θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη το δεύτερο εξάμηνο του 2026. 

HYUNDAI
HYUNDAI STARIA ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
