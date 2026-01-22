Candlelight®: The Lord of the Rings- Μια διεθνής σειρά συναυλιών

Η Warner Bros. Discovery Global Experiences και η Fever, η κορυφαία παγκοσμίως τεχνολογική πλατφόρμα για την ανακάλυψη πολιτιστικών και ζωντανών ψυχαγωγικών εμπειριών, ανακοινώνουν με υπερηφάνεια το Candlelight®: The Lord of the Rings, μια διεθνή σειρά συναυλιών που γιορτάζει την 25η επέτειο του αγαπημένου κινηματογραφικού franchise το 2026. Η Αθήνα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις επιλεγμένες πόλεις παγκοσμίως που θα φιλοξενήσουν αυτή την ξεχωριστή σειρά, με περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων.

Το Παλαιό Κοινοβούλιο αποτελεί το σκηνικό αυτής της μοναδικής μουσικής εμπειρίας, η οποία πραγματοποιείται σε εμβληματικούς χώρους, γνωστούς για την ιστορική τους αξία ή τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους — από καθεδρικούς ναούς και θέατρα έως μουσεία — σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Σάο Πάολο, η Σιγκαπούρη, η Μαδρίτη, το Μιλάνο, το Σίδνεϊ και πολλές ακόμη σε ολόκληρη την Αμερική, την Ευρώπη και την περιοχή Ασίας–Ειρηνικού. Οι θαυμαστές μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήρια για τις πρώτες πόλεις που ανακοινώθηκαν μέσω της εφαρμογής και της ιστοσελίδας της Fever, συμμετέχοντας σε έναν παγκόσμιο εορτασμό μιας από τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές σάγκα όλων των εποχών.



Ερμηνευμένο από ταλαντούχα τοπικά κουαρτέτα εγχόρδων, το πρόγραμμα ζωντανεύει τις πιο αξέχαστες μουσικές στιγμές της τριλογίας The Lord of the Rings. Το κοινό θα βυθιστεί στον επικό κόσμο της Μέσης Γης μέσα από υποβλητικές μελωδίες που αποτυπώνουν την περιπέτεια, τη φιλία και τη διαχρονική αίσθηση του θαύματος που χαρακτηρίζει την ιστορία.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συνεργασία μας με τη Warner Bros. Discovery Global Experiences για τη φιλοξενία αυτής της αξέχαστης σειράς συναυλιών Candlelight, που γιορτάζει ένα τόσο σημαντικό ορόσημο όπως η 25η επέτειος του The Lord of the Rings», δήλωσε η Isabel Solano, Global Vice President of Original Experiences της Fever. «Με το Candlelight®: The Lord of the Rings, αποτίουμε φόρο τιμής στην επική μουσική και τη διαχρονική αφήγηση που συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές, ενισχύοντας παράλληλα την αποστολή μας να κάνουμε την κλασική μουσική προσβάσιμη σε κάθε κοινό, τιμώντας μερικούς από τους σπουδαιότερους συνθέτες στον κόσμο».



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Candlelight®: The Lord of the Rings, δείτε εδώ.

Κατεβάστε γενικές εικόνες από την εμπειρία Candlelight εδώ.