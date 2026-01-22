Candlelight®: The Lord of the Rings- Μια διεθνής σειρά συναυλιών

Τα εισητήρια είναι ήδη διαθέσιμα στις πρώτες πόλεις που έχουν ανακοινωθεί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 12:48 H μοιραία γυναίκα της ροκ - Δυο κολλητοί φίλοι την ερωτεύτηκαν παράφορα
22.01.26 , 12:31 Νίκη Κεραμέως: Αύξηση κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου
22.01.26 , 12:07 Κολυδάς για Άνω Γλυφάδα: «Οι επεμβάσεις στο ρέμα Ευρυάλης & οι πλημμύρες»
22.01.26 , 12:05 Οι αμιγώς ηλεκτρικές BMW M επαναπροσδιορίζουν τις υψηλές επιδόσεις
22.01.26 , 12:01 MasterChef: Τελευταία μέρα των auditions - «Σου έχει κοπεί η ανάσα;»
22.01.26 , 11:50 Υιοθετώντας αυτές τις 5 συνήθειες θα μείνετε νεότεροι για περισσότερο
22.01.26 , 11:48 Άννα Λιβαθυνού: Τo παρασκήνιο της αποχώρησής της από το «Καλημέρα Ελλάδα»
22.01.26 , 11:09 Candlelight®: The Lord of the Rings- Μια διεθνής σειρά συναυλιών
22.01.26 , 10:53 Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
22.01.26 , 10:51 Το «Black out» στην πειρατεία ταινιών & σειρών ρήγμα στην παράνομη θέαση
22.01.26 , 10:36 Αυστραλία: Άγνωστος άνοιξε πυρ και σκότωσε τρεις ανθρώπους
22.01.26 , 10:29 Άστρος: Θρήνος για τον 52χρονο Ανδρέα - Ήταν πατέρας ενός 8χρονου παιδιού
22.01.26 , 10:17 Oλυμπιακός: Το μυθικό συμβόλαιο του Ελ Κααμπί
22.01.26 , 09:42 Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
22.01.26 , 09:33 Αυτό είναι το νέο Hyundai STARIA Electric - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Χάθηκα στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα»
Άση Μπήλιου: Ήλιος & Ερμής στον Υδροχόο: Πώς επηρεάζουν τα 12 ζώδια;
Νίκη Κεραμέως: Αύξηση κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Candlelight®: To The Lord of the Rings,γιορτάζει!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Warner Bros. Discovery Global Experiences και η Fever, η κορυφαία παγκοσμίως τεχνολογική πλατφόρμα για την ανακάλυψη πολιτιστικών και ζωντανών ψυχαγωγικών εμπειριών, ανακοινώνουν με υπερηφάνεια το Candlelight®: The Lord of the Rings, μια διεθνή σειρά συναυλιών που γιορτάζει την 25η επέτειο του αγαπημένου κινηματογραφικού franchise το 2026. Η Αθήνα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις επιλεγμένες πόλεις παγκοσμίως που θα φιλοξενήσουν αυτή την ξεχωριστή σειρά, με περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων.

Το Παλαιό Κοινοβούλιο αποτελεί το σκηνικό αυτής της μοναδικής μουσικής εμπειρίας, η οποία πραγματοποιείται σε εμβληματικούς χώρους, γνωστούς για την ιστορική τους αξία ή τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους — από καθεδρικούς ναούς και θέατρα έως μουσεία — σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Σάο Πάολο, η Σιγκαπούρη, η Μαδρίτη, το Μιλάνο, το Σίδνεϊ και πολλές ακόμη σε ολόκληρη την Αμερική, την Ευρώπη και την περιοχή Ασίας–Ειρηνικού. Οι θαυμαστές μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήρια για τις πρώτες πόλεις που ανακοινώθηκαν μέσω της εφαρμογής και της ιστοσελίδας της Fever, συμμετέχοντας σε έναν παγκόσμιο εορτασμό μιας από τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές σάγκα όλων των εποχών.

Συνέντευξη Star.gr: Κλασική μουσική για όλους με τα Candlelight Concerts


Ερμηνευμένο από ταλαντούχα τοπικά κουαρτέτα εγχόρδων, το πρόγραμμα ζωντανεύει τις πιο αξέχαστες μουσικές στιγμές της τριλογίας The Lord of the Rings. Το κοινό θα βυθιστεί στον επικό κόσμο της Μέσης Γης μέσα από υποβλητικές μελωδίες που αποτυπώνουν την περιπέτεια, τη φιλία και τη διαχρονική αίσθηση του θαύματος που χαρακτηρίζει την ιστορία.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συνεργασία μας με τη Warner Bros. Discovery Global Experiences για τη φιλοξενία αυτής της αξέχαστης σειράς συναυλιών Candlelight, που γιορτάζει ένα τόσο σημαντικό ορόσημο όπως η 25η επέτειος του The Lord of the Rings», δήλωσε η Isabel Solano, Global Vice President of Original Experiences της Fever. «Με το Candlelight®: The Lord of the Rings, αποτίουμε φόρο τιμής στην επική μουσική και τη διαχρονική αφήγηση που συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές, ενισχύοντας παράλληλα την αποστολή μας να κάνουμε την κλασική μουσική προσβάσιμη σε κάθε κοινό, τιμώντας μερικούς από τους σπουδαιότερους συνθέτες στον κόσμο».


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Candlelight®: The Lord of the Rings, δείτε εδώ.

Κατεβάστε γενικές εικόνες από την εμπειρία Candlelight εδώ.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CANDELLIGHT
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top