Κρητική Μαφία: Προφυλακίστηκαν έξι υψηλόβαθμα στελέχη της

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα οι πρώτοι κατηγορούμενοι για τη μεγάλη υπόθεση της Μαφίας της Κρήτης. Κάποιοι οδηγούνται ήδη στη φυλακή.

Μαφία Κρήτης: Διάλογοι - ντοκουμέντο για πωλήσεις όπλων και ναρκωτικών

Μέχρι στιγμής οι 6 κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Πρόκειται για υψηλόβαθμα στελέχη της οργάνωσης, ενώ 9 που βρίσκονταν στη πιο χαμηλή βαθμίδα, κυρίως «βαποράκια», μέχρι να γίνει η δίκη τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την εμφάνιση μία φορά τον μήνα στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Ένας ζήτησε προθεσμία για αύριο. 

Στη φυλακή οδηγήθηκαν 6 υψηλόβαθμα στελέχη της Κρητικής Μαφίας

Στη φυλακή οδηγήθηκαν 6 υψηλόβαθμα στελέχη της Κρητικής Μαφίας 

Αστυνομικός κατηγορούμενος: «Πλησίασα την οργάνωση για να εντοπίσω χασισοφυτεία»

Οι απολογίες συνεχίζονται και αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα άλλοι 15. Χθες απολογήθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται για αυτή την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, στις αρχές είπε ότι ήθελε να διεισδύσει στην οργάνωση για να εντοπίσει μια χασισοφυτεία. Από το αρχηγείο πάντως διατάχθηκε ΕΔΕ και αναμένεται να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Μυστήριο με μοναχό που τον έδιωξαν από το μοναστήρι όταν έκανε δύο μηνύσεις
 

Μυστήριο αποτελεί η περίπτωση μοναχού που αποπειράθηκε να αποκαλύψει σκάνδαλο στη μονή. Πρόκειται για τη μονή από την οποία το κύκλωμα άρπαξε τα στρέμματα και κέρδισε 1,5 εκατομμύριο.

Μαφία Κρήτης: Διάλογοι - ντοκουμέντο για πωλήσεις όπλων και ναρκωτικών

Στο κελί του 29χρονου τότε μοναχού βρέθηκαν, ως εκ... θαύματος, σφαίρες και διάφορα άλλα αντικείμενα. Εκδιώχθηκε από το μοναστήρι και του απαγορεύθηκε ακόμη και η είσοδος σε αυτό. Εγκατέλειψε μάλιστα και το νησί. Προφανώς δεν ήξερε ο άνθρωπος του Θεού ότι τα έβαζε με τη «συμμορία του διαβόλου»...  

Μαφία της Κρήτης: Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ μετά τον σάλο

Τον Νοέμβριο του 2016 πήγε στον εισαγγελέα και έκανε δύο μηνύσεις, για «ύποπτα πράγματα»  που διαπίστωσε ότι γίνονταν στη Μονή με δοσοληψίες που αφορούσαν 700 στρέμματα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και τα 175 στρέμματα που είχε βάλει στο μάτι η Μαφία της Κρήτης. Μέσα σε μια νύχτα οι ρόλοι αντιστράφηκαν και από μηνυτής βρέθηκε κατηγορούμενος. Τότε είχε υποστηρίξει ότι του «την είχαν στημένη», ότι έπεσε θύμα πλεκτάνης και αρνήθηκε τα πάντα, όμως δεν τον πίστεψε κανείς.
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΦΙΑ
 |
ΜΑΦΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ
