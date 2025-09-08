Κρητική Μαφία: Νέες κατηγορίες για αδέλφια ξενοδόχους και πρώην ηγούμενο!

Δίχως τέλος είναι οι αποκαλύψεις για την Κρητική Μαφία, καθώς έχει σχηματιστεί ήδη και δεύτερη δικογραφία με έξι κατηγορούμενους, ανάμεσά τους δύο αδέρφια ξενοδόχοι και ένας πρώην ηγούμενος Μοναστηριού!

Όπως ανέφερε η Τασούλα Παπανικολάου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, η μία δικογραφία, αυτή με τα ναρκωτικά και τα όπλα, έφερε και μία δεύτερη με κατηγορούμενους αυτή τη φορά 6 άτομα. Η δικογραφία αφορά στα 175 στρέμματα της Ιερας Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων. Για αυτή την υπόθεση αύριο το πρωί απολογούνται τα δύο αδέρφια ξενοδόχοι, οι οποίοι αν και αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για την πρώτη δικογραφία εις βάρος τους, συνελήφθησαν για τη δεύτερη!

Οι κατηγορίες είναι σε βαθμό κακουργήματος και αφορούν σε εκβίαση, πρόκληση σωματικής βλάβης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνεται και ενας πρώην ηγούμενος. Θα κληθεί να απαντήσει στις κατηγορίες εις βάρος του για ηθική αυτουργία σε εκβίαση και σωματικές βλάβες και για απιστία στο Δημόσιο άνω των 120.000 ευρώ.