Αποκλειστικό - Μιλάει στο Star ο φερόμενος ως «αρχηγός της κρητικής μαφίας»

«Δεν είχαμε καμία σχέση με ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς»

Αποκλειστικό - Μιλάει στο Star ο φερόμενος ως «αρχηγός της κρητικής μαφίας»
Αποκλειστικά στο Star και την Τασούλα Παπανικολάου μιλάει ο ξενοδόχος που αποκαλείται «αρχηγός της κρητικής μαφίας». Μαζί με τον αδελφό του κατηγορούνται για συμμετοχή σε δεύτερη εγκληματική οργάνωση. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη εγκληματική οργάνωση ήταν ένα ευμεγέθες κύκλωμα με πολλαπλές παράνομες δραστηριότητες (ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί, εκκλησιαστικές μπίζνες).

Κρητική Μαφία: Προφυλακίστηκαν άλλα 5 μέλη της

Σε αυτήν φέρονται ως ηγετικά στελέχη τα δύο αδέλφια που διατηρούν ξενοδοχειακή μονάδα και beach bar κοντά στα Χανιά. Η εξάρθρωση έγινε μετά από εκτεταμένη έρευνα και σημαντική αστυνομική επιχείρηση στα τέλη Αυγούστου 2025.

Χθες το απόγευμα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ο «αρχηγός» και ο αδερφός του, και λίγες ώρες αργότερα συνελήφθησαν ξανά με αφορμή τη νέα δικογραφία.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς.

«Ήταν μια φούσκα η εγκληματική οργάνωση»

«Δεν είχαμε καμία σχέση με την ψεύτικη εγκληματική οργάνωση. Δεν γνωρίζαμε κανέναν από όσους ήταν στο κατηγορητήριο. Δεν είχαμε καμία σχέση με ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς. Ήταν μία φούσκα, γι’ αυτό και αφεθήκαμε ελεύθεροι», δηλώνει ο κατηγορούμενος.

Τα 175 στρέμματα στην Αγία Τριάδα

«Τα 175 στρέμματα είναι του αδελφού μου, τα έχει νόμιμα από τον παππού του και πολλά αγορασμένα από μεγάλο επιχειρηματία που έχει αποβιώσει. Η Μονή δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Έχει ήδη κερδίσει στο δικαστήριο 750 στρέμματα από το Ελληνικό Δημόσιο. Δεν μπορεί να τα θέλει όλα» αναφέρει και εξηγεί: «Δεν είναι η φωνή μου – είναι τεχνητής νοημοσύνης».

«Δεν εκβιάσαμε και δεν απειλήσαμε κανέναν. Δεν είναι η φωνή μου στα βίντεο. Αν ακούγεται, είναι τεχνητής νοημοσύνης. Μας έχουν μπλέξει σε εκκλησιαστικά σκάνδαλα που δεν μας αφορούν» λέει ο κατηγορούμενος.

Η συνομιλία με τον Πάνο Καμμένο

«Εγώ πήρα τον κ. Καμμένο στο τηλέφωνο και πάνω στην κουβέντα ήρθε το θέμα με τον αρχιμανδρίτη. Ο κ. Καμμένος είπε δημόσια ότι έκανε πλάκα. Δική του επιλογή, καλά έκανε» εξηγεί στο Star.

Ο φερόμενος ως «αρχηγός της κρητικής μαφίας» δηλώνει αποφασισμένος να αντικρούσει τις κατηγορίες και να αποδείξει ότι, όπως υποστηρίζει, έχει εμπλακεί άδικα σε μια υπόθεση που «δεν τον αφορά».

Ρεπορτάζ: Τασούλα Παπανικολάου – Star

