Κρητική Μαφία: Προφυλακίστηκαν άλλα 5 μέλη της

Νέο ένταλμα σύλληψης για τους αρχηγούς του κυκλώματος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Σεπτεμβρίου
05.09.25 , 23:40 «Να σαπίσουν στη φυλακή τα χέρια που στέρησαν το οξυγόνο του Παναγιωτάκη»
05.09.25 , 23:28 Χριστόπουλος - Μπραντ: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στο 3ο τους παιδί
05.09.25 , 22:45 Ευθύμης Ζησάκης: Οι διακοπές με το μωρό είναι... Instagram vs Reality
05.09.25 , 22:17 ΕΛΠΙΣ: Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό
05.09.25 , 22:05 Νίκος Πορτοκάλογλου: Επιστρέφει στη σκηνή μετά το έκτακτο χειρουργείο
05.09.25 , 22:01 Βαγγέλης Μαρινάκης: Η μέση οικογένεια υποφέρει από τις 20 του μηνός
05.09.25 , 21:47 Mητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη: Δεν τελειώνουν αύριο τα μέτρα
05.09.25 , 21:15 Ηρακλής Τσουζίνοφ: Η άσχημη εμπειρία που είχε στην Α' Δημοτικού στην Ελλάδα
05.09.25 , 21:09 Opel: Τα μοντέλα που οδηγούν τα αστέρια του Ολυμπιακού
05.09.25 , 21:00 GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
05.09.25 , 20:50 Φάρμα: Πρεμιέρα 15 Σεπτεμβρίου στο Star! - Tο εντυπωσιακό τρέιλερ!
05.09.25 , 20:44 Κρητική Μαφία: Προφυλακίστηκαν άλλα 5 μέλη της
05.09.25 , 20:24 Ομόνοια: Η στιγμή που κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό από ταράτσα κτιρίου
05.09.25 , 20:15 Λιάγκας: Στο εξωτερικό με τους γιους του, λίγο πριν την πρεμιέρα του
Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του
Αλεξάνδρα Νίκα: Η εμφάνιση με total white λινό σύνολο και σανδάλια Hermès
BMW Group: Το νέο πρόσωπο στην διοίκηση της MINI σε δώδεκα χώρες
Mητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη: Δεν τελειώνουν αύριο τα μέτρα
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
Χριστόπουλος - Μπραντ: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στο 3ο τους παιδί
Σαμπαλένκα- Φραγκούλης: Στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στη Μύκονο
Όλγα Φαρμάκη: Διακοπές στο Μπαλί μαζί με τον σύντροφό της και την κόρη τους
Βαρύ πένθος για την Έμιλυ Κολιανδρή: Πέθανε η μητέρα της
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

5 νέες προφυλακίσεις υπήρξαν για μέλη της Κρητικής Μαφίας,  ενώ οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος αφέθηκαν ελεύθεροι όσον αφορά τις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Όμως, τους ασκήθηκε νέα δίωξη για την εκκλησιαστική περιουσία. 

Κρητική Μαφία: Προφυλακίστηκαν έξι υψηλόβαθμα στελέχη της

Όπως μετέδωσε η Γωγώ Αποστολάκη από το Δικαστικό Μέγαρο Χανίων, τα δύο αδέλφια που είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα στην Κρήτη, βρίσκονταν στο γραφείο του ανακριτή για πολλές ώρες. Μετά την απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθεροι για το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων.  Μοναδικός περιοριστικός όρος που τους επιβλήθηκε είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας

Ωστόσο θα οδηγηθούν και πάλι στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης, καθώς τους επιδόθηκε ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση με τα 175 στρέμματα εκκλησιαστικής περιουσίας. Οι ίδιοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν γι’ αυτές τις κατηγορίες την ερχόμενη Τρίτη.

Μαφία Κρήτης: Eκβίαζαν με ροζ βίντεο κληρικό για οικόπεδο «φιλέτο»!

Για τα όπλα και τα ναρκωτικά οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορούμενων συνεχίζονται ακόμη και τώρα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΦΙΑ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΜΑΦΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 |
ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top