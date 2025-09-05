Κρητική Μαφία: Προφυλακίστηκαν άλλα 5 μέλη της

5 νέες προφυλακίσεις υπήρξαν για μέλη της Κρητικής Μαφίας, ενώ οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος αφέθηκαν ελεύθεροι όσον αφορά τις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Όμως, τους ασκήθηκε νέα δίωξη για την εκκλησιαστική περιουσία.

Όπως μετέδωσε η Γωγώ Αποστολάκη από το Δικαστικό Μέγαρο Χανίων, τα δύο αδέλφια που είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα στην Κρήτη, βρίσκονταν στο γραφείο του ανακριτή για πολλές ώρες. Μετά την απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθεροι για το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Μοναδικός περιοριστικός όρος που τους επιβλήθηκε είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ωστόσο θα οδηγηθούν και πάλι στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης, καθώς τους επιδόθηκε ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση με τα 175 στρέμματα εκκλησιαστικής περιουσίας. Οι ίδιοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν γι’ αυτές τις κατηγορίες την ερχόμενη Τρίτη.

Για τα όπλα και τα ναρκωτικά οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορούμενων συνεχίζονται ακόμη και τώρα.