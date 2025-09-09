Μαφία της Κρήτης: Επιμένει ο ξενοδόχος ότι τα 175 στρέμματα του ανήκουν

Η Ι. Μ. Αγίας Τριάδας κατέθεσε αγωγή εναντίον του - Της Τ. Παπανικολάου

09.09.25 , 20:23 Μαφία της Κρήτης: Επιμένει ο ξενοδόχος ότι τα 175 στρέμματα του ανήκουν
Ελλαδα
Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για εκβιασμούς και ιερές μπίζνες στην Κρήτη. Στο άκουσμα της είδησης, οι συγγενείς τους ξέσπασαν σε κλάματα. Εν τω μεταξύ την Παρασκευή, εξηγήσεις στις αρχές θα δώσει και ο εμπλεκόμενος ηγούμενος. Η απεσταλμένη του STAR στα Χανιά, Τασούλα Παπανικολάου, κατέγραψε λεπτό προς λεπτό, όσα έγιναν στα δικαστήρια.

Μαφία της Κρήτης: «Μας θέλανε στα κρατητήρια ή και στη φυλακή»

Η υπόθεση με τα επίμαχα στρέμματα στην περιοχή που βρίσκεται η Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας στα Χανιά θα κριθεί δικαστικά τον ερχόμενο Οκτώβριο, καθώς η μονή έχει καταθέσει ήδη αγωγή κατά του ενός αδελφού που σήμερα προφυλακίστηκε

Η αγωγή κατατέθηκε μόλις τον περασμένο Μάη και συγκεκριμένα στις 16 του μήνα. Στρέφεται κατά του ενός αδελφού και μίας εταιρίας που εδρεύει στην Αττική και που αγόρασε την έκταση για ενάμιση εκατομμύριο ευρώ. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί στις 15 Οκτωβρίου που έχει οριστεί το δικαστήριο.

Κρητική Μαφία: Νέες κατηγορίες για αδέλφια ξενοδόχους και πρώην ηγούμενο!

Η Μονή λέει πως τα 175 στρέμματα είναι δικά της, ο κατηγορούμενος ξενοδόχος υποστηρίζει πως του ανήκουν και μάλιστα προσκόμισε σήμερα στην ανάκριση κι ένα έγγραφο με την βεβαίωση του πρώην ηγουμένου, που σήμερα είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση, ότι αυτά τα στρέμματα δεν ανήκουν στην Μονή. Σύμφωνα με κατάθεση μάρτυρα, όταν κοινοποιήθηκε η αγωγή στον κατηγορούμενο ξενοδόχο εκείνος είπε «Τώρα αρχίζει ο πόλεμος». Για όλα αυτά έχει κληθεί να απολογηθεί την Παρασκευή ο πρώην ηγούμενος. 

 


 

