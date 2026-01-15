Ερέτρια: Στο νοσοκομείο 16χρονος - Ξυλοκοπήθηκε άγρια από 9 άτομα

Μια κοπέλα η αφορμή

Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Τι είπαν αυτόπτες μάρτυρες για το περιστατικό / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέο περιστατικό με άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου από ομάδα συνομηλίκων του σοκάρει πάλι την κοινή γνώμη. Αυτή τη φορά θύμα είναι ένας 16χρονος που δέχθηκε επίθεση από ομάδα συνομηλίκων του στην Ερέτρια.

Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας του Άγγελου - «Το παιδί μου έφυγε μαρτυρικά»

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο διαπληκτισμό εντός του σχολείου. Όμως η διαφωνία των νεαρών δε σταμάτησε εκεί. Μετά το σχόλασμα, σε χώρο έξω από το σχολείο, η ομάδα των εννέα νεαρών επιτέθηκε με απίστευτη βιαιότητα στον 16χρονο, χτυπώντας τον σε πρόσωπο και σώμα. Μάλιστα, όπως είπε κοπέλα στην εκπομπή, δύο από τα άτομα έφεραν πάνω τους σιδερογροθιές. 

Ξυλοδαρμός 16χρονου στην Ερέτρια από ανηλίκους

Αφορμή, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν η επίθεση που δέχθηκε η κοπέλα του θύματος. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής, πριν μερικές ημέρες, ένας από τους δράστες επιτέθηκε λεκτικά και έφτυσε τη σύντροφο του 16χρονου. Εκείνος, απάντησε με σχετικές αναρτήσεις για το συμβάν, κάτι που φαίνεται να εξόργισε τους υπόλοιπους.

Ο νεαρός νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος, με τραύματα σε κεφάλι και σώμα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

 

 

