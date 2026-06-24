Στο «φως» έρχονται οι απόρρητες λεπτομέρειες της κατάθεσης του ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς για το σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δισεκατομμυριούχος εξήγησε ότι ο παιδόφιλος τον εκβίαζε με αφορμή Ρωσίδες ερωμένες.

Ο Μπιλ Γκέιτς αναγκάστηκε να δώσει συγκεκριμένα ονόματα στο Κογκρέσο. Κατόνομασε τη Μίλα Αντόνοβα, μια Ρωσίδα παίκτρια του μπριτζ και την Καρίμα Νιγκαματούλινα, Ρωσίδα πυρηνική επιστήμονα, παραδεχόμενος τις εξωσυζυγικές σχέσεις μαζί τους.

Ο Έπσταϊν είχε ανακαλύψει τα «ροζ» μυστικά του δισεκατομμυριούχου. Είχε μάλιστα πληρώσει κρυφά τις σπουδές της Αντόνοβα, χρησιμοποιώντας στη συνέχεια το γεγονός αυτό για να εκβιάσει τον Γκέιτς, ζητώντας του να χρηματοδοτήσει το fund του.

Ο Γκέιτς δεν υπέκυψε στους εκβιασμούς, αγνόησε τα μεηλ , διεκοψε καθε επαφη κσι δεν επένδυσε στο fund.

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