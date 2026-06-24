Γκέιτς: «Ο Έπσταϊν σκόπευε να με εκβιάσει για τις εξωσυζυγικές σχέσεις μου»

Κατονόμασε στο Κογκρέσο τις Ρωσίδες ερωμένες του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μπιλ Γκέιτς αποκάλυψε ότι ο Έπσταϊν τον εκβίαζε για εξωσυζυγικές σχέσεις με Ρωσίδες.
  • Κατονόμασε δύο γυναίκες: τη Μίλα Αντόνοβα και την Καρίμα Νιγκαματούλινα.
  • Ο Έπσταϊν είχε χρηματοδοτήσει κρυφά τις σπουδές της Αντόνοβα για να τον εκβιάσει.
  • Ο Γκέιτς δεν υπέκυψε στους εκβιασμούς και διέκοψε κάθε επαφή με τον Έπσταϊν.
  • Δεν επένδυσε στο fund του Έπσταϊν παρά τις πιέσεις.

Στο «φως» έρχονται οι απόρρητες λεπτομέρειες της κατάθεσης του ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς για το σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δισεκατομμυριούχος εξήγησε ότι ο παιδόφιλος τον εκβίαζε με αφορμή Ρωσίδες ερωμένες.

Ο Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη για τις επαφές του με τον Έπσταϊν

Ο Μπιλ Γκέιτς αναγκάστηκε να δώσει συγκεκριμένα ονόματα στο Κογκρέσο. Κατόνομασε τη Μίλα Αντόνοβα, μια Ρωσίδα παίκτρια του μπριτζ και την Καρίμα Νιγκαματούλινα, Ρωσίδα πυρηνική επιστήμονα, παραδεχόμενος τις εξωσυζυγικές σχέσεις μαζί τους.

Γκέιτς: Ο Επσταϊν σκόπευε να με εκβιάσει για τις εξωσυζυγικές μου σχέσεις

Ο Έπσταϊν είχε ανακαλύψει τα «ροζ» μυστικά του δισεκατομμυριούχου. Είχε μάλιστα πληρώσει κρυφά τις σπουδές της Αντόνοβα, χρησιμοποιώντας στη συνέχεια το γεγονός αυτό για να εκβιάσει τον Γκέιτς, ζητώντας του να χρηματοδοτήσει το fund του.

Ο Γκέιτς δεν υπέκυψε στους εκβιασμούς, αγνόησε τα μεηλ , διεκοψε καθε επαφη κσι δεν επένδυσε στο fund.

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