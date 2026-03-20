Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πιέζει και το ελληνικό χρέος!

Άνοδος αποδόσεων και spreads στα κρατικά ομόλογα

Πηγή: dnews.gr
Παγκόσμια αναστάτωση στις χρηματαγορές (βίντεο ΑΝΤ1)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η χρηματοδότηση του ελληνικού χρέους επιδεινώνεται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, προκαλώντας αναταραχή στις διεθνείς αγορές.
  • Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων αυξάνονται, με το 10ετές να φτάνει το 3,82% και το 5ετές το 3,15%.
  • Η αύξηση του κόστους δανεισμού εντείνει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών στην ευρωζώνη.
  • Η κατάσταση αυτή επηρεάζει συνολικά τις συνθήκες χρηματοδότησης στην περιοχή.

Σημαντική επιδείνωση καταγράφεται στις συνθήκες χρηματοδότησης του ελληνικού χρέους στον απόηχο του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν συντονισμένα πλήγματα κατά του Ιράν, πυροδοτώντας έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές. Το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον και η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων έχει οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων και αύξηση του κόστους δανεισμού για την Ελλάδα, εντείνοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών και επηρεάζοντας συνολικά τις συνθήκες χρηματοδότησης στην ευρωζώνη.

Όπως προκύπτει από τη βάση δεδομένων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μεταξύ 27ης Φεβρουαρίου και 20ής Μαρτίου οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων έχουν κινηθεί έντονα ανοδικά σε όλο το μήκος της καμπύλης. Το 10ετές ομόλογο αυξήθηκε από το 3,30% στο 3,82%, το 5ετές από το 2,60% στο 3,15% και το 2ετές από το 2,16% στο 2,80%, καταδεικνύοντας σαφή επιδείνωση του κόστους δανεισμού μέσα σε λίγες εβδομάδες.

