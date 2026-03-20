Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πιέζει και το ελληνικό χρέος!

Σημαντική επιδείνωση καταγράφεται στις συνθήκες χρηματοδότησης του ελληνικού χρέους στον απόηχο του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν συντονισμένα πλήγματα κατά του Ιράν, πυροδοτώντας έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές. Το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον και η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων έχει οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων και αύξηση του κόστους δανεισμού για την Ελλάδα, εντείνοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών και επηρεάζοντας συνολικά τις συνθήκες χρηματοδότησης στην ευρωζώνη.

Όπως προκύπτει από τη βάση δεδομένων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μεταξύ 27ης Φεβρουαρίου και 20ής Μαρτίου οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων έχουν κινηθεί έντονα ανοδικά σε όλο το μήκος της καμπύλης. Το 10ετές ομόλογο αυξήθηκε από το 3,30% στο 3,82%, το 5ετές από το 2,60% στο 3,15% και το 2ετές από το 2,16% στο 2,80%, καταδεικνύοντας σαφή επιδείνωση του κόστους δανεισμού μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

