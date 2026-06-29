Βασίλης Κικίλιας: Στη Σύρο Mε Tον 5χρονο Γιο Του Σε Τουρνουά

Βασίλης Κικίλιας: Στη Σύρο με τον 5χρονο γιο του σε τουρνουά μπάσκετ

Η ανάρτηση του Υπουργού από το AegeanBall Festival

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Κικίλιας συμμετείχε στο Stoiximan AegeanBall Festival στη Σύρο με τον 5χρονο γιο του, Παναγιώτη - Αντώνιο.
  • Ο Κικίλιας, πρώην επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, μοιράστηκε στιγμιότυπα από το τουρνουά μέσω Instagram.
  • Το φεστιβάλ συγκέντρωσε σημαντικά ονόματα του ελληνικού και διεθνούς μπάσκετ.
  • Ο Υπουργός τόνισε τη σημασία του αθλητισμού για την εκπαίδευση αξιών στα παιδιά.
  • Συγχαρίστηκε τον Γιώργο Πρίντεζη για την πρωτοβουλία του στη Σύρο.

Το «παρών» στο Stoiximan AegeanBall Festival έδωσε αυτό το σαββατοκύριακο ο Βασίλης Κικίλιας, γνωστός για την αγάπη του στο μπάσκετ. 

Την επίσκεψή του στο τουρνουά αποκάλυψε ο ίδιος Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τη διοργάνωση.

Η συμμετοχή του είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Βασίλης Κικίλιας έχει γράψει τη δική του πορεία στα παρκέ μερικά χρόνια πριν την ενασχόλησή του με την πολιτική. Ο ίδιος υπήρξε επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, αγωνιζόμενος για χρόνια στην Α1.

Το Stoiximan AegeanBall Festival συγκέντρωσε και φέτος στη Σύρο σπουδαία ονόματα του ελληνικού και διεθνούς μπάσκετ, με τον Βασίλη Κικίλια να επιστρέφει, έστω και για λίγο, στο αγαπημένο του άθλημα. Μαζί του, ο Υπουργός, είχε τον μονάκριβο γιο του Παναγιώτη - Αντώνιο.

«Χθες στη Σύρο άφησα για λίγο την καθημερινότητα στην άκρη. Σε ένα γήπεδο βλέπεις ξανά κάτι πολύ απλό, αλλά πολύ ουσιαστικό: ότι ο αθλητισμός μαθαίνει στα παιδιά αξίες που τα ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή. Να προσπαθούν. Να συνεργάζονται. Να εμπιστεύονται τον διπλανό τους. Να σηκώνονται όταν πέφτουν και να συνεχίζουν.

Με τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Φραγκίσκο, τον Θοδωρή και όλους τους υπόλοιπους, είδαμε παιδιά κάθε ηλικίας να γεμίζουν το γήπεδο με ενέργεια και χαμόγελα. Να παίζουν, να τρέχουν, να ζητούν αυτόγραφα, να ζουν τη χαρά του αθλητισμού μακριά από τις οθόνες ενός κινητού. Αυτές είναι εικόνες που μας θυμίζουν γιατί αξίζει να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που δίνουν στα παιδιά πρότυπα, χώρο και κίνητρο.

Συγχαρητήρια στον Γιώργο Πρίντεζη για αυτό που έχει χτίσει στη Σύρο. Γιατί ο αθλητισμός, όταν γίνεται με αγάπη, συνέπεια και προσφορά, είναι μάθημα ζωής», έγραψε στην ανάρτησή του ο Βασίλης Κικίλιας.

Δες την ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια από το τουρνουά - Φωτογραφίες

 

Βασίλης Κικίλιας: Στη Σύρο Mε Tον 5χρονο Γιο Του Σε Τουρνουά

Βασίλης Κικίλιας: Στη Σύρο Mε Tον 5χρονο Γιο Του Σε Τουρνουά

Βασίλης Κικίλιας: Στη Σύρο Mε Tον 5χρονο Γιο Του Σε Τουρνουά

Βασίλης Κικίλιας: Στη Σύρο Mε Tον 5χρονο Γιο Του Σε Τουρνουά

Βασίλης Κικίλιας: Στη Σύρο Mε Tον 5χρονο Γιο Του Σε Τουρνουά

Βασίλης Κικίλιας: Στη Σύρο Mε Tον 5χρονο Γιο Του Σε Τουρνουά

Βασίλης Κικίλιας: Στη Σύρο Mε Tον 5χρονο Γιο Του Σε Τουρνουά

Βασίλης Κικίλιας: Στη Σύρο Mε Tον 5χρονο Γιο Του Σε Τουρνουά

Βασίλης Κικίλιας: Στη Σύρο Mε Tον 5χρονο Γιο Του Σε Τουρνουά

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