Η Τζένη Μπαλατσινού επέλεξε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο για να τιμήσει τη φετινή Γιορτή του Πατέρα, αφιερώνοντας μερικά τρυφερά στιγμιότυπα στον σύζυγό της, Βασίλη Κικίλια, μέσα από το προφίλ της στο Instagram.

Η γνωστή παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο δημοσίευσε αρχικά μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τον γιο τους, συνοδεύοντάς τη με τη λιτή αλλά γεμάτη αγάπη φράση: «Χρόνια πολλά μπαμπάκα μας».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε με τους followers της μια ακόμη γλυκιά εικόνα, η οποία έδειχνε το χειροποίητο δώρο που ετοίμασε ο μικρός για τον πατέρα του, ένα καραβάκι με φόντο τη θάλασσα που έγραφε: «Σε αγαπώ μπαμπά».

Θυμίζουμε ότι η Τζένη Μπαλατσινού κι ο Βασίλης Κικίλιας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Ιούνιο του 2019, σε μια ρομαντική τελετή στον Λυκαβηττό, επισφραγίζοντας έτσι τη σχέση τους. Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2020, όταν ήρθε στον κόσμο ο γιος τους. Ο μικρός πήρε τα ονόματα Παναγιώτης-Αντώνιος, με το πρώτο όνομα να δίνεται προς τιμήν του πατέρα του Βασίλη Κικίλια και το δεύτερο να προέρχεται από ένα τάμα που είχε κάνει η μητέρα του στην αγαπημένη τους Πάτμο, το νησί όπου πραγματοποιήθηκε αργότερα και η βάπτισή του σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο.

Η οικογένεια διατηρεί μια ισορροπημένη και δεμένη καθημερινότητα, με έντονη αγάπη για τη φύση και τις αποδράσεις, ενώ η Τζένη Μπαλατσινού έχει ακόμα τρία μεγαλύτερα παιδιά, την Αμαλία, την Αλεξάνδρα και τον Μάξιμο, από τον προηγούμενο γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο, τα οποία διατηρούν άριστες σχέσεις με τον Βασίλη Κικίλια και βρίσκονται πάντα στο πλευρό της οικογένειας στις σημαντικές τους στιγμές.