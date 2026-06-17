Με μια αιχμηρή παρέμβαση από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρα Μελέτη, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από τους κινδύνους και τις προκλήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης, η Ελεονώρα Μελέτη εστίασε στο φαινόμενο των παιδιών - influencers, χαρακτηρίζοντάς το χυδαίο. Όπως τόνισε, την ώρα που η κοινωνία δίνει μάχες για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας σε εργοστάσια, δρόμους και φανάρια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γιγαντώνεται ένα νέο φαινόμενο εκμετάλλευσης ανηλίκων, συχνά με τη συναίνεση ή και την ενθάρρυνση των ενηλίκων.

Ακόμη κι όταν τα παιδιά δεν αμείβονται άμεσα για το περιεχόμενο που παράγουν, εκτίθενται σε ακατάλληλα πρότυπα, μαθαίνουν να μετρούν την αξία τους μέσα από την ψηφιακή τους απήχηση και στερούνται σταδιακά την παιδική τους αθωότητα, υπογράμμισε η ευρωβουλευτής.

Η Ελεονώρα Μελέτη επανέλαβε την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των ανηλίκων στον ψηφιακό χώρο, ώστε τα παιδιά να μπορούν να μεγαλώνουν και να αναπτύσσονται μακριά από πιέσεις, εμπορευματοποίηση και πρόωρη έκθεση στη δημόσια σφαίρα.

Ο αριθμός των ανήλικων influencers στην Ελλάδα και τον κόσμο

Αν υπολογισθεί ο αριθμός TikTok creators κάτω των 18, YouTubers, Instagram teen creators, gaming streamers, family accounts με ανήλικους,τότε οι ενεργοί ανήλικοι influencers πιθανότατα ξεπερνούν τα 10–20 εκατομμύρια παγκοσμίως!

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επίσημο μητρώο, αλλά υπάρχουν πιθανότατα χιλιάδες ανήλικοι creators σε TikTok/Instagram και αρκετές εκατοντάδες με εμπορικές συνεργασίες ή χορηγίες.

