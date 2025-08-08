Παναγιώτα Βλαντή: Με μαύρο see through φόρεμα στην Ερεικούσα

Ένα γεματό καλοκαίρι ηταν το φετινό για την Παναγιώτα Βλαντή, η οποία ταξίδεψε σε Αγκίστρι, Οθωνούς, Βενετία, ενώ περνά την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου στην Ερεικούσα.
Πρόκειται για το βορειότερο νησί του Ιουνίου με φανταστικές παραλίες, κάποιες εκ των οποίων επισκέφτηκε η αγαπημένη ηθοποιός. Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε η ίδια πόζαρε με λευκό καπέλο και μαύρο see through φόρεμα πάνω από το μπικίνι της.
«Στον μικρό παράδεισο του Ιονίου», έγραψε η Παναγιώτα Βλαντή ενθουσιασμένη με τις ομορφιές της Ερεικούσας.
Η ηθοποιός είχε την ευκαιρία να ξεκουραστεί, «φορτίζοντας» μπαταρίες για τη χειμερινή σεζόν. Συνοδοιπόρος στα υπέροχα και διαφορετικά ταξίδια της είναι ο σύζυγός της, Γιάννης Βλάχος.
Παρά την εξομολόγηση της ηθοποιού ότι φοβόταν τον γάμο, ο επιχειρηματίας την ενέπνευσε να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα και από τότε είναι αχώριστοι. Παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο το 2021.