Ποιοι επώνυμοι εμπλέκονται στην απάτη με τις εικονικές εταιρείες

Τα καταστήματα που είχαν ανοίξει και η ζημιά εκατομμυρίων στο δημόσιο

Ποιοι celebrities φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
  • Εμπλοκή γνωστών προσώπων της ελληνικής showbiz σε κύκλωμα εικονικών εταιρειών, με 22 συλλήψεις και 40 κατηγορούμενους.
  • Οι εταιρείες αυτές εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια και διακινούσαν παράνομο χρήμα μέσω αχυρανθρώπων.
  • Η ζημία από την απάτη στον ελληνικό δημόσιο υπολογίζεται στα 11.000.000 ευρώ από ΦΠΑ και 33.000.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ.
  • Επιχειρήσεις που εμπλέκονται περιλαμβάνουν νυχτερινά κέντρα, καφετέριες και μπαρ σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.
  • Η δράση του κυκλώματος περιλάμβανε και εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων.

Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις εικονικές επιχειρήσεις έρχονται στο φως, στο οποίο εμπλέκονται πολύ γνωστά ονόματα της ελληνικής showbiz.  

Τι απαντά το πασίγνωστο μοντέλο για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες

Σύμφωνα με τον απολογισμό της ΕΛ.ΑΣ., έχουν γίνει 22 συλλήψεις, ενώ υπάρχουν 40 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τέσσερις λογιστές που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Συνολικά έχουν ελεγχθεί 226 νομικά πρόσωπα. 

«Θα δούμε μεγάλα ονόματα της showbiz με χειροπέδες για το κύκλωμα απάτης»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, ανάμεσα σε αυτούς που φέρονται να εμπλέκονται υπάρχουν και τα εξής πολύ γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz:  

  • Μοντέλο με παρουσία στην τηλεόραση 
  • Mοντέλο με παρουσία σε ριάλιτι (δεν έχει συλληφθεί) 
  • Γνωστός πρώην παίκτης ριάλιτι (δεν έχει συλληφθεί) 
  • TikToker με επιχειρηματική δράση 
  • Επιχειρηματίας με κατάστημα μασάζ 
  • Ιδιοκτήτης καταστήματος διασκέδασης 

Ποιοι διάσημοι εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπήκαν στο «μικροσκόπιο» λόγω των επιχειρήσεων που διατηρούσαν και που αυτές φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα.  

Συγκεκριμένα, πρόκειται για: 

  • Νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι 
  • Κοκτέιλ μπαρ στον Βύρωνα 
  • Καφετέρια στην Πετρούπολη 
  • Ψητοπωλείο στο Μοναστηράκι 
  • Νυχτερινό κέντρο στην οδό Πειραιώς 
  • Επιχείρηση υπηρεσιών μασάζ 
  • Καφετέρια στο Παγκράτι 

Απάτη με εικονικές εταιρείες: Οι επιχειρήσεις που είναι στο μικροσκόπιο

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες και ασφαλίσεις

Πρόκειται για εταιρείες «κέλυφος», χωρίς πραγματική δραστηριότητα, οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια και διακινούσαν παράνομο χρήμα.  

Στις εταιρείες αυτές διαχειριστές εμφανίζονταν αχυράνθρωποι, ανύπαρκτα δηλαδή φυσικά πρόσωπα με κατασκευασμένα στοιχεία, και υφαρπαχθέντα ΑΦΜ, όπως και αλλοδαποί των οποίων οι ταυτότητες είχαν κλαπεί ή χαθεί.  

Τα παράνομα κέρδη διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια επενδύονταν σε πολυτελή ακίνητα και οχήματα, σε μία προσπάθεια νομιμοποίησης παράνομου χρήματος. 

«Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μία σειρά από επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν νόμιμες και παρήγαγαν πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα, κυρίως στον χώρο της εστίασης. Τι γινόταν εκεί λοιπόν; Πέρα από αυτές τις εταιρείες, υπήρχαν κι άλλες εταιρείες από πίσω, οι οποίες ήτανε χωρίς αντικείμενο, με παρένθετα πρόσωπα, αυτό που συνήθως λέμε σαν αχυρανθρώπους, οι οποίες εξέδιδαν τιμολόγια προς τις κανονικές επιχειρήσεις, προκειμένου να μην αποδίδεται ο ΦΠΑ και ο φόρος. Δηλαδή, για να το εξηγήσουμε ακριβώς. Εάν έχουμε μία καφετέρια, η οποία στο τέλος του μήνα πρέπει να αποδώσει 10.000 ευρώ ΦΠΑ. Για να μην αποδώσει αυτό το ΦΠΑ, δέχεται τιμολόγια από τις εικονικές επιχειρήσεις, σαν έξοδα», εξήγησε στην εκπομπή ο φοροτεχνικός Σταύρος Σταυρούλιας. 

Η ζημία από τον ΦΠΑ σε βάρος του ελληνικού δημοσίου εκτιμάται στα 11.000.000 ευρώ. 

Ωστόσο, η δράση τους δε σταματά εκεί. Το κύκλωμα έκανε και εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων, προκαλώντας ζημία 33.000.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ. 

«Πέρα όμως από τον ΦΠΑ, φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είχανε χρησιμοποιήσει και το προσωπικό. Δηλαδή, προφανώς είχανε άλλες εταιρείες που έκαναν πρόσληψη το προσωπικό και όχι οι πραγματικές εταιρείες. Έτσι, οι εισφορές δεν αποδίδονταν ποτέ. Δηλαδή, έχουμε μία καφετέρια που απασχολεί 10 άτομα, αλλά το προσωπικό το έχει προσλάβει μία άλλη εταιρεία η οποία δεν αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές και μισθώνει το προσωπικό στην πραγματική εταιρεία για να κάνει τη δουλειά της», σχολίασε ο λ. Σταυρούλιας.  

Ο φοροτεχνικός Σπύρος Σταυρούλιας εξηγεί πώς δρούσε το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 

