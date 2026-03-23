«Θα δούμε μεγάλα ονόματα της showbiz με χειροπέδες για το κύκλωμα απάτης»

Μοντέλα, πρώην παίκτες ριάλιτι και TikTokers έστηναν εικονικές εταιρείες

23.03.26 , 16:04 Κουρεντή: «Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου. Είμαι παιδί του Θεού»
23.03.26 , 15:52 Πέθανε σε ηλικία 43 ετών ο ιδρυτής του OnlyFans, Λεονίντ Ραντβίνσκι
23.03.26 , 15:43 Τέμπη: Λιποθυμίες στη δίκη - Προειδοποιούν για αποχή συγγενείς & δικηγόροι
23.03.26 , 15:26 Δίκη Τέμπη: Υπάρχουν Σκοπιμότητες - Ξεσπά Ο Δημήτρης Πλακιάς
23.03.26 , 15:21 Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πότε θα επιστρέψει μετά τη γέννα
23.03.26 , 15:19 Γιάννης Λασπιάς: « Η ενσυναίσθηση είναι η μοναδική μας ελπίδα»
23.03.26 , 15:01 Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Μου λείπεις μαμά»
23.03.26 , 14:57 Ο Τραμπ «παγώνει» τα στρατιωτικά χτυπήματα εναντίον του Ιράν για 5 μέρες
23.03.26 , 14:53 Το κατάλληλο γυναικείο στυλ για βραδιές διαδικτυακού καζίνο στο σπίτι
23.03.26 , 14:52 Καρδίτσα: Το βίντεο που έκαψε τους δολοφόνους του τραγουδιστή
23.03.26 , 14:38 Έκτακτα μέτρα στήριξης: Ποιοι δικαιούνται fuel pass - Δείτε παραδείγματα
23.03.26 , 14:37 Γνωστός Έλληνας σεφ: «Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, την Κέιτ και τον Ουίλιαμ»
23.03.26 , 14:24 Ο σωσίας του Brad Pitt αποκαλύπτει όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες
23.03.26 , 14:21 MasterChef: «Θα μπω στην μπλε ομάδα να την καταστρέψω!»
Κουτσελίνη: «Αν θέλω να φύγω από τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω»
Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»
Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
Γνωστός Έλληνας σεφ: «Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, την Κέιτ και τον Ουίλιαμ»
Η ανακοίνωση του Star για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
To ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ευρεία επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας και του ελληνικού FBI για εγκληματική οργάνωση με εικονικές εταιρείες στη showbiz.
  • 22 συλλήψεις μέχρι στιγμής, με δικογραφία που αφορά τουλάχιστον 40 άτομα, συμπεριλαμβανομένων παικτών ριάλιτι και δημοφιλούς TikToker.
  • Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν από το 2018, στήνοντας εικονικές εταιρείες και προκαλώντας ζημία 22.000.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ.
  • Επιπλέον, μέσω εικονικών τιμολογίων, εισέπρατταν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, με συνολική ζημία για το Δημόσιο 11.000.000 ευρώ.
  • Η συνολική ζημία της υπόθεσης εκτιμάται στα 33.000.000 ευρώ, με τις αρχές να παρακολουθούν τη δράση του κυκλώματος.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας και του λεγόμενου ελληνικού FBI για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για εικονικές εταιρείες, που έχει, μάλιστα, έντονο «άρωμα» showbiz. 

Μοντέλα και TikToker σε μεγάλη απάτη με εικονικές εταιρείες - 22 συλλήψεις

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 22 συλλήψεις, ενώ η δικογραφία αφορά τουλάχιστον 40 άτομα.  

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται παίκτες ριάλιτι, μοντέλα, επιχειρηματίες και ιδιαίτερα δημοφιλής TikToker με χιλιάδες ακολούθους. Ορισμένοι έχουν ήδη συλληφθεί, όπως λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι», ενώ άλλοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία, χωρίς να έχει εκδοθεί προς το παρόν ένταλμα σύλληψης. 

«Θα δούμε μεγάλα ονόματα με χειροπέδες», σχολιάστηκε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.  

Κύκλωμα απάτης με άρωμα showbiz: «Θα δούμε μεγάλα ονόματα με χειροπέδες»

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες 

Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2018, στήνοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών εταιρειών. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή οι κατηγορούμενοι ίδρυαν «εταιρείες-βιτρίνα», κυρίως στον χώρο της εστίασης, εμφανίζοντας εικονική επαγγελματική δραστηριότητα. Δήλωναν δεκάδες εργαζόμενους, χωρίς να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, προκαλώντας ζημία στον ΕΦΚΑ που αγγίζει τα 22.000.000 ευρώ. 

Παράλληλα, μέσω εικονικών τιμολογίων φέρονται να εισέπρατταν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να υπολογίζεται σε επιπλέον 11.000.000 ευρώ.  

Συνολικά, το ύψος της υπόθεσης εκτιμάται ότι φτάνει τα 33.000.000 ευρώ. 

Οι αρχές φέρονται να παρακολουθούσαν τη δράση του κυκλώματος το τελευταίο διάστημα, με τις κινήσεις γύρω από τις επιστροφές ΦΠΑ να αποτελούν, σύμφωνα με πληροφορίες, το στοιχείο που «χτύπησε καμπανάκι». 

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς πρόκειται για κακουργηματικές πράξεις και φερόμενη δράση κατ’ εξακολούθηση για αρκετά χρόνια. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον οικονομικό εισαγγελέα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 

