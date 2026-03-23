«Θα δούμε μεγάλα ονόματα της showbiz με χειροπέδες για το κύκλωμα απάτης»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας και του λεγόμενου ελληνικού FBI για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για εικονικές εταιρείες, που έχει, μάλιστα, έντονο «άρωμα» showbiz.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 22 συλλήψεις, ενώ η δικογραφία αφορά τουλάχιστον 40 άτομα.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται παίκτες ριάλιτι, μοντέλα, επιχειρηματίες και ιδιαίτερα δημοφιλής TikToker με χιλιάδες ακολούθους. Ορισμένοι έχουν ήδη συλληφθεί, όπως λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι», ενώ άλλοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία, χωρίς να έχει εκδοθεί προς το παρόν ένταλμα σύλληψης.

«Θα δούμε μεγάλα ονόματα με χειροπέδες», σχολιάστηκε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες

Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2018, στήνοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών εταιρειών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή οι κατηγορούμενοι ίδρυαν «εταιρείες-βιτρίνα», κυρίως στον χώρο της εστίασης, εμφανίζοντας εικονική επαγγελματική δραστηριότητα. Δήλωναν δεκάδες εργαζόμενους, χωρίς να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, προκαλώντας ζημία στον ΕΦΚΑ που αγγίζει τα 22.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, μέσω εικονικών τιμολογίων φέρονται να εισέπρατταν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να υπολογίζεται σε επιπλέον 11.000.000 ευρώ.

Συνολικά, το ύψος της υπόθεσης εκτιμάται ότι φτάνει τα 33.000.000 ευρώ.

Οι αρχές φέρονται να παρακολουθούσαν τη δράση του κυκλώματος το τελευταίο διάστημα, με τις κινήσεις γύρω από τις επιστροφές ΦΠΑ να αποτελούν, σύμφωνα με πληροφορίες, το στοιχείο που «χτύπησε καμπανάκι».

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς πρόκειται για κακουργηματικές πράξεις και φερόμενη δράση κατ’ εξακολούθηση για αρκετά χρόνια. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον οικονομικό εισαγγελέα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα