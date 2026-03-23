Μοντέλα και TikToker σε μεγάλη απάτη με εικονικές εταιρείες - 22 συλλήψεις

Ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα για την επιχείρηση του ελληνικού FBI
  • Επιχείρηση του ελληνικού FBI κατά εγκληματικής οργάνωσης με 22 συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων λογιστών και επιχειρηματιών.
  • Κατηγορούνται συνολικά 40 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο μοντέλα και ένας TikToker.
  • Το κύκλωμα δρούσε από το 2018 με εικονικές εταιρείες και ψευδείς τιμολόγια.
  • Ζημία 22 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ από μη καταβολή εισφορών.
  • Επιστροφές ΦΠΑ ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο.

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εγκληματική οργάνωση με εικονικές εταιρείες και ασφαλίσεις. 

Η αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 22 συλλήψεις, ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες, «αχυράνθρωποι», αλλά και δύο παίκτες ριάλιτι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορούνται συνολικά 40 άτομα, ανάμεσα στα οποία δύο μοντέλα και ένας TikToker

Το κύκλωμα φέρεται να δρούσε από το 2018. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε εικονικές εταιρείες, έκοβε εικονικά τιμολόγια που φαινόταν ότι απασχολούσε προσωπικό, χωρίς να καταβάλλονται οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, ζημιώνοντας τον οργανισμό με 22 εκατομμύρια.

Παράλληλα, εισέπραξαν και επιστροφές ΦΠΑ, ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο με 11 εκατομμύρια. 

