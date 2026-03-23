Μοντέλα και TikToker σε μεγάλη απάτη με εικονικές εταιρείες - 22 συλλήψεις

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εγκληματική οργάνωση με εικονικές εταιρείες και ασφαλίσεις.
Η αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 22 συλλήψεις, ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες, «αχυράνθρωποι», αλλά και δύο παίκτες ριάλιτι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορούνται συνολικά 40 άτομα, ανάμεσα στα οποία δύο μοντέλα και ένας TikToker.
Το κύκλωμα φέρεται να δρούσε από το 2018. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε εικονικές εταιρείες, έκοβε εικονικά τιμολόγια που φαινόταν ότι απασχολούσε προσωπικό, χωρίς να καταβάλλονται οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, ζημιώνοντας τον οργανισμό με 22 εκατομμύρια.
Παράλληλα, εισέπραξαν και επιστροφές ΦΠΑ, ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο με 11 εκατομμύρια.