Τι απαντά το πασίγνωστο μοντέλο για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες

Tη δική του απάντηση δίνει το πασίγνωστο μοντέλο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που χρέωσαν το δημόσιο με εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση ή κατηγορία σε βάρος του.

«Δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής γνώση της όποιας αναφοράς στο όνομά του. Δεν είναι ούτε ερευνώμενος ούτε εμπλεκόμενος ούτε κατηγορούμενος», ανέφερε ο δικηγόρος του μοντέλου Χάρης Αναγνωστόπουλος στο zοugla.gr.

Το δημοφιλές μοντέλο έχει χιλιάδες followers στα social media, στο παρελθόν υπήρξε και σε πάνελ τηλεοπτικής εκπομπής, ενώ απασχολεί έντονα τα Μέσα και με την προσωπική του ζωή. Το όνομά του εμπλέκεται στην υπόθεση λόγω ενός καταστήματος εστίασης που είχε ανοίξει πριν από κάποια χρόνια στην Αθήνα. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι συνεργαστεί με έναν από τους συλληφθέντες μέσω αυτής της επιχείρησης, η οποία έχει κλείσει, και δεν ήταν γνώστης των παράνομων δραστηριοτήτων.

«Ισχυρίζεται ότι εμένα το μόνο που με συνδέει είναι ένας συνεταιρισμός που είχα με ένα απ' τα καλόπαιδα που συνελήφθησαν. Δεν είχα κάποια άλλη εμπλοκή, δε γνώριζα τις βρωμοδουλειές τους», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή Το Πρωινό.

Δεν είναι ο μόνος από τα γνωστά ονόματα που υποστηρίζουν πως η σχέση τους περιοριζόταν σε τυπική συμμετοχή σε εταιρείες ή συνεταιρισμούς. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι θα κληθούν να κατεθέσουν.

«Ναι, αλλά επιχειρήσεις οι οποίες άνοιξαν στο όνομά του κάνανε τις συναλλαγές και εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια. Κατά την ΑΑΔΕ εικάζεται ότι οι δύο που δε συνελήφθησαν είχαν γνώση των λαμογιών των υπολοίπων. Και γι' αυτό θα κληθούν πρώτα απ' όλα για απολογία και ενδεχομένως θα υπάρξει κατηγορητήριο, όπου θα πάνε κανονικά σε δίκη», υπογράμμισε στην εκπομπή ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, τονίζοντας, μάλιστα, ότι έχει γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου και παρακολούθηση.

Στην Ευελπίδων οι 22 συλληφθέντες - Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η μεγάλη έρευνα της Αστυνομίας και της ΑΑΔΕ για το κύκλωμα των εικονικών εταιρειών, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται περισσότερα από 40 άτομα, ανάμεσά τους και πρόσωπα με έντονη παρουσία στη showbiz, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι Αρχές έφτασαν στην αποκάλυψη της υπόθεσης μέσα από ένα περίπλοκο δίκτυο 226 εταιρειών, που είχαν συσταθεί με ΑΦΜ υπαρκτών αλλά και ανύπαρκτων προσώπων. Το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης, ανοίγοντας και κλείνοντας καταστήματα στο όνομα «αχυρανθρώπων» ή ηλικιωμένων.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προχωρούσαν σε:

Έκδοση πλαστών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές

Τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών

Εικονικές δηλώσεις εργαζομένων χωρίς καταβολή εισφορών

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ

Η συνολική ζημιά υπολογίζεται σε περίπου 22.000.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ και επιπλέον 10.000.000 ευρώ προς το Δημόσιο, ενώ τα παράνομα κέρδη εκτιμώνται σε 10–11.000.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στην Ευελπίδων.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς αναμένονται κλητεύσεις και ενδεχομένως νέες διώξεις, ενώ οι εμπλεκόμενοι αναζητούν ήδη νομική εκπροσώπηση.