Γερμανού: Η εξομολόγηση για τον πατέρα της και τους πρώην συντρόφους της

Η Ναταλία Γερμανού παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Σκρομπόλα, όπου μίλησε ανοιχτά για τη διαδρομή της στην τηλεόραση, αλλά και για την προσωπική της ζωή.

Η παρουσιάστρια του Alpha αρχικά αναφέρθηκε στη σχέση με τον πατέρα της, Φρέντυ Γερμανό, αλλά και στις τελευταίες του στιγμές στο νοσοκομείο.

Ναταλία Γερμανού: Μιλά για τις τελευταίες στιγμές του πατέρα της, Φρέντυ, στο νοσοκομείο

Η αναφορά στον πατέρα της, Φρέντυ Γερμανό

«Και τώρα που μιλάμε που έχει πεθάνει ο πατέρας μου από το ’99, η κόρη του Φρέντυ είμαι. Έτσι; Είμαι και η Ναταλία βέβαια, αλλά όταν έχεις έναν τόσο σπουδαίο άνθρωπο για πατέρα ρε παιδί μου… Δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει τόσα βιβλία, έχει κάνει εκπομπές που ακόμα και τώρα, θα το ‘χεις δει ίσως, κομμάτια των εκπομπών του τρεντάρουν στο TikTok. Και μπαίνω και τα χαζεύω, δηλαδή. Ε, δεν μπορείς να μη νιώθεις στους ώμους ένα ουφ… Δηλαδή, είναι βαρύ.

«Ήταν αυστηρός ο μπαμπάς μου. Ήταν πάρα πολύ απαιτητικός από μένα. Ήταν και ενθαρρυντικός αρκετά, αλλά πιο πολύ απαιτητικός. Δηλαδή, δούλευε, δούλευε, δούλευε. Θέλω να δουλεύεις. Να δουλεύεις πολύ, να δουλεύεις πολύ και να μην ξεχνάς την καλοσύνη σου. Δουλειά και καλοσύνη, δουλειά και καλοσύνη. Δεν ξέρω τι θα μου ‘λεγε. Πραγματικά είναι πολύ υποθετική ερώτηση, γιατί όταν… όταν τον έχασα, ακόμα έκανα το Mega Star».

Οπότε δεν πρόλαβε να με δει στο πολύ μεγάλο του τηλεοπτικό άλμα… Ναι, σε ζωντανή εκπομπή, δεν υποτιμώ το Mega Star, αλλά ξέρεις τι εννοώ, σε μια εκπομπή που να καταλάβει πώς εκφέρει λόγο το παιδί του, τι απόψεις έχει, πώς κινείται στον χώρο και τα λοιπά. Στο Mega Star που με έβλεπε μου ‘λεγε «εντάξει, καλή είσαι», αλλά δεν τον είδα και να πετάει και τη σκούφια του», εξομολογήθηκε και συνέχισε για την περίοδο που αρρώστησε βαριά:

«Την περίοδο της ασθένειας. Την εικόνα του όποτε πήγαινα στο νοσοκομείο να τον δω και ουσιαστικά τον έβλεπα να φεύγει σιγά-σιγά. Κάθε εβδομάδα και από λίγο. Αυτό με σκότωνε. Δηλαδή, αυτό ήταν το πιο οδυνηρό από όλα. Περισσότερο και από τη μέρα που ξύπνησα το πρωί —ήταν 9:30-9:45— και μου είπε η μαμά μου «τέλειωσε, αυτό ήταν, έφυγε ο μπαμπάς».

Οι συζητήσεις μας τον τελευταίο διάστημα δεν ήτανε καθόλου επαγγελματικές, ήταν συζητήσεις που αφορούσαν τη ζωή γενικά. Προσπαθούσε να μου εκμαιεύσει την υπόσχεση ότι δεν θα σπαταλήσω πολύ καιρό κλαίγοντας και υποφέροντας και τα λοιπά. Μου είπε «θέλω να μου χαμογελάς», όταν θα φύγω, γιατί βεβαίως ήξερε ότι μετρούσε πλέον αντίστροφα, και μου είπε «κι εσύ επίσης θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα ζήσεις και δεν θα επιβιώσεις απλά».

Η Ναταλία Γερμανού τόνισε επίσης πόσο καμαρώνει για τον πατέρα της και πόσο περήφανη αισθάνεται κάθε φορά που της λένε πόσο σπουδαίος άνθρωπος και επαγγελματίας υπήρξε.

«Καμαρώνω πάρα πολύ! Δηλαδή, ακούω καμιά φορά, ξέρεις, έχω κάποιους φίλους —δεν θα πω ονόματα— που κι αυτοί είναι παιδιά γονιών διάσημων και μου λένε καμιά φορά “πω πω, δεν μπορώ, συνέχεια με ρωτάνε για τη μαμά μου, ξέρω γω, τον μπαμπά μου” και λέω μα δεν χαίρεστε; Βλέπω δηλαδή την ενόχλησή τους κι εγώ δεν μπορώ να τη συμμεριστώ. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που κάποιος μου λέει, μπαίνω σ’ ένα ταξί, μπαίνω σ’ έναν χώρο, σ’ ένα μαγαζί και μου λένε “σας βλέπουμε, είστε πολύ καλή αλλά ο μπαμπάς σας…”.

Χαίρομαι τόσο πολύ, σα να μου λένε εσείς είστε η καλύτερη που υπάρχει στον κόσμο. Δεν μπορώ να στο περιγράψω. Δεν είναι ανταγωνιστική, βρε παιδί μου, η σχέση γονιού και παιδιού, ώστε να πεις “ναι, αλλά μιλήστε μου τώρα για μένα γιατί ο μπαμπάς μου έφυγε”. Δεν μπορώ να το συλλάβω εμένα αυτό το μυαλό μου. Χαίρομαι πιο πολύ να μου πεις κάτι καλό για τον μπαμπά μου, μη μου πεις τίποτα για μένα. Πες μου για κείνον. Αλήθεια στο λέω. Τον κουβαλάω μέσα μου, είναι κομμάτι μου, χαίρομαι να μου λες γι’ αυτόν».

Η παρουσιάστρια έχει συγχωρέσει απιστία

Η εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή

Μπορεί να έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που έγινε γνωστή κάποια σχέση της Ναταλίας Γερμανού, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει προσωπική ζωή.

«Άρα υπάρχει προσωπική ζωή», τη ρώτησε ο διευθυντής του Zappit, με την παρουσιάστρια να ξεκαθαρίζει: «Υπάρχει! Μπορεί να μην υπάρχει επί δέκα συναπτά έτη, μπορεί να υπάρχει τρία έτη, να μην υπάρχει ένα και μετά να ξαναυπάρχει για δύο. Αλλά είμαι καλά γενικά και θέλω να σου πω ότι έχω φτάσει στο πολυπόθητο στάδιο που πάντα επεδίωκα, να είμαι καλά είτε είμαι μόνη μου είτε είμαι σε σχέση. Δεν ήρθε μόνο μία φορά. Ήρθε περισσότερες. Δεν είναι… δεν ξέρω, μπορεί… σε κάποιους ανθρώπους να έρχεται μόνο μία φορά και να κρατάει για πάντα, αλλά για μένα ήτανε περισσότερες από μία».

Η οικοδέσποινα του «Καλύτερα δε Γίνεται» αποκάλυψε πως δεν χώρισε όταν έμαθε για την απιστία πρώην συντρόφου της: «Όχι. Δεν χώρισα. Ήτανε πολύ σοβαρή η σχέση, πάρα πολύ σοβαρή και δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις. Μου είπε ότι δεν είμαι ερωτευμένος με τη συγκεκριμένη κοπέλα με την οποία σε απάτησα, ήτανε μια στιγμή αδυναμίας. Τα ζύγισα, σκέφτηκα αν θέλω να σώσω τη σχέση ή τον εγωισμό μου και προτίμησα να σώσω τη σχέση».

Παραδέχτηκε ακόμη πως υπήρξε και η ίδια άπιστη. Μάλιστα, εξαιτίας αυτού του γεγονότος χώρισε με τον τότε σύντροφό της.





