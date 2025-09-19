Ζήνα Κουτσελίνη: «Είναι μία πολύ δύσκολη χρονιά»

Σε event του Χάρη Σιανίδη συνάντησαν οι δημοσιογράφοι τη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία ευχήθηκε «καλή επιτυχία σε όλες τις εκπομπές της ελληνικής τηλερόρασης, σημειώνοντας πως θα είναι μια δύσκολη σεζόν!

«Καλή επιτυχία σε όλους μας να βγάλουμε όλη τη σεζόν μέχρι το τέλος, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά και είναι μια χρονιά που ακολουθεί άλλες πιο δύσκολες που πέρασαν. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά-σιγά όλα θα πάρουν τον δρόμο τους και στο τέλος και αυτής της χρονιάς θα τελειώσουν όλες οι εκπομπές, όλες όσες ξεκίνησαν», είπε

Η οικοδέσποινα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» σχολίασε το θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες με τους δημοσιογράφους Ευλαμπία Ρέβη - Γιώργο Κουρδή και τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, οι οποίοι θα λύσουν τις διαφορές τους στις δικαστικές αίθουσες.

Η Ζήνα Κουτσελίνη σχολιάζει τη νέα τηλεοπτική σεζόν

«Ο καθένας μας δίνει τον προσωπικό του αγώνα για να πετύχει αυτό που θέλει. Τα κανάλια έχουν το δικαίωμα να τοποθετούν σε θέση παρουσιαστή όποιον επιθυμούν. Το τι λέει το συμβόλαιο του καθένα δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πάντως αν είμαι κανάλι μπορώ να τοποθετήσω στη θέση όποιον επιθυμώ. Τώρα αν υπάρχει ανοιχτό συμβόλαιο, αν άφησε εκτεθειμένους άλλους ανθρώπους, αυτό δεν το γνωρίζω», τόνισε.

Σχετικά με την τηλεοπτική επιστροφή της Τατιάνας Στεφανίδου, η Ζήνα Κουτσελίνη επισήμανε: «Δεν το ξέρω, πάντως είναι πολύ νωρίς για οποιαδήποτε αλλαγή. Το λέω πάντα ότι οι παρέες γράφουν ιστορία και για να δέσει μια παρέα χρειάζεται χώρο και χρόνο. Ελπίζω ο σταθμός να φανεί αντάξιος των προσδοκιών της παρουσιάστριάς του».

