Αλήθειες με τη Ζήνα: «Στα καλύτερα» της η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρεμιέρα της

Πρεμιέρα για 11η σεζόν έκανε σήμερα η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star.

Η Ζήνα Κουτσελίνη καλωσόρισε τους τηλεθεατές, φορώντας royal μπλε κοστούμι με μεσάτο σακάκι και παντελόνα, υπό τους ήχους του τραγουδιού του Σάκη Ρουβά «Είμαι στα καλύτερα μου».

«Καλό μεσημέρι! Καλή μας χρονιά! Με το δεξί και στην 11η χρονιά μας πατάω με το δεξί και όχι με το αριστερό, όταν πριν από 10 χρόνια έλεγα "με το δεξί" κι έβγαινα με το αριστερό. Τώρα πατάω σταθερά στο δεξί και πάω σιγά σιγά», ήταν τα πρώτα λόγια της παρουσιάστριας.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε το κανάλι, τη Green Pixel και τους ανθρώπους του Star για τις ανθοδέσμες. «Oι ομάδες γράφουν ιστορία. Το υπογράφω πολλά χρόνια τώρα, όταν ήμουν πίσω από τις κάμερες, το υπογράφω κι όλα τα χρόνια μπροστά από τις κάμερες», συμπλήρωσε και υποδέχτηκε τους δημοσιογράφους της ομάδας της: Ρούλα Κουσκουρή, Μαρία Παναγοπούλου και Αλέξανδρο Καλαφάτη.

Στην πορεία υποδέχτηκε και τα νέα πρόσωπα της εκπομπής: τον Φρίξο Δρακοντίδη, τον Μάριο Αραβαντινό, τον Κρικόρ Τσακιτζιάν και τον Γιάννη Μαλλιαρό.

Ο Φρίξος Δρακοντίδης, από τους πλέον έμπειρους ερευνητικούς δημοσιογράφους , θα ενισχύσει το δημοσιογραφικό δυναμικό και θα συμμετέχει στην εκπομπή ως ειδικός συνεργάτης.

Η ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα θα είναι πάντα στο σημείο των ερευνών ή στο στούντιο για την ανάλυση της εικόνας και της αλήθειας του γεγονότος! Θα βρίσκονται παντού οι: Γιάννης Μαλλιαρός, Θανάσης Μαριόλας, Ευδοκία Μύτιλη, Ευγενία Πουλοπούλου, Γιώργος Σόμπολος, Κατερίνα Σουλιώτη, Κρικόρ Τσακιτζιάν.

Ο Σπύρος Σιγούρος σε ειδικές αποστολές, που έχετε αγαπήσει. Ο Βασίλης Παναγιωτίδης σε ζωντανές συνδέσεις από τη Βόρεια Ελλάδα.