Αλήθειες με τη Ζήνα: «Στα καλύτερα» της η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρεμιέρα της

Οι παλιοί και οι νέοι συνεργάτες της στην εκπομπή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.25 , 15:57 Χοψονίδου - Σπανούλης: H άφιξή τους στο αεροδρόμιο μετά το χάλκινο μετάλλιο
15.09.25 , 15:39 Θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Πάτρα - Η μητέρα του «σπάει» τη σιωπή της
15.09.25 , 15:08 EuroBasket 2025: Η Εθνική Eλλάδος έφτασε στην Αθήνα με το μετάλλιο
15.09.25 , 15:04 Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση για τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της
15.09.25 , 14:46 Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Η Βάσω ενορχήστρωσε την εισαγγελική εντολή»
15.09.25 , 14:24 Ειρήνη Μουρτζούκου: «Σκότωσε τον Παναγιωτάκη με το μπλουζάκι του»
15.09.25 , 14:16 Περιεμμηνόπαυση: Πώς επηρεάζει τη σωματική υγεία
15.09.25 , 13:44 Φάρμα: To ταξίδι ξεκινάει από τη Λίμνη Δόξα - Απόψε στις 21:00 η πρεμιέρα
15.09.25 , 13:35 Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!
15.09.25 , 13:33 Ρόδος: Ελεύθερη υπό όρους η influencer για την κατοχή ροζ κοκαΐνης
15.09.25 , 13:21 Νεσχάν Μουλαζίμ: «Πάλεψα για την εγκυμοσύνη. Στην πρώτη έχασα τα δίδυμα»
15.09.25 , 13:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου
15.09.25 , 13:02 Αλήθειες με τη Ζήνα: «Στα καλύτερα» της η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρεμιέρα της
15.09.25 , 13:01 Ο Ρήγας έφτιαξε στην πρεμιέρα του Breakfast@Star το αγαπημένο του γλυκό
15.09.25 , 12:57 Μαρία Ηλιάκη: «Εκτιμώ πολύ τον Κρατερό, έπαιξε ρόλο στο να πω το "ναι"»
Θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Πάτρα - Η μητέρα του «σπάει» τη σιωπή της
Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη
Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή»
Ειρήνη Μουρτζούκου: «Σκότωσε τον Παναγιωτάκη με το μπλουζάκι του»
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση για τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη αντίδραση για τον φημολογούμενο σύντροφό της
Κατερίνα Καινούργιου: «Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου» -Η έκπληξη του συντρόφου της
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ζήνα Κουτσελίνη: H πρεμιέρα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» για 11η σεζόν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρεμιέρα για 11η σεζόν έκανε σήμερα η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star.

Αλήθειες με τη Ζήνα: «Στα καλύτερα» της η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρεμιέρα της

Η Ζήνα Κουτσελίνη καλωσόρισε τους τηλεθεατές, φορώντας royal μπλε κοστούμι με μεσάτο σακάκι και παντελόνα, υπό τους ήχους του τραγουδιού του Σάκη Ρουβά «Είμαι στα καλύτερα μου».

Αλήθειες με τη Ζήνα: «Στα καλύτερα» της η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρεμιέρα της

«Καλό μεσημέρι! Καλή μας χρονιά! Με το δεξί και στην 11η χρονιά μας πατάω με το δεξί και όχι με το αριστερό, όταν πριν από 10 χρόνια έλεγα "με το δεξί" κι έβγαινα με το αριστερό. Τώρα πατάω σταθερά στο δεξί και πάω σιγά σιγά», ήταν τα πρώτα λόγια της παρουσιάστριας. 

Αλήθειες με τη Ζήνα: «Στα καλύτερα» της η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρεμιέρα της

Στη συνέχεια ευχαρίστησε το κανάλι, τη Green Pixel και τους ανθρώπους του Star για τις ανθοδέσμες. «Oι ομάδες γράφουν ιστορία. Το υπογράφω πολλά χρόνια τώρα, όταν ήμουν πίσω από τις κάμερες, το υπογράφω κι όλα τα χρόνια μπροστά από τις κάμερες», συμπλήρωσε και υποδέχτηκε τους δημοσιογράφους της ομάδας της: Ρούλα Κουσκουρή, Μαρία Παναγοπούλου και Αλέξανδρο Καλαφάτη.

Αλήθειες με τη Ζήνα: «Στα καλύτερα» της η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρεμιέρα της

Στην πορεία υποδέχτηκε και τα νέα πρόσωπα της εκπομπής: τον Φρίξο Δρακοντίδη, τον Μάριο Αραβαντινό, τον Κρικόρ Τσακιτζιάν και τον Γιάννη Μαλλιαρό. 

Ο Φρίξος Δρακοντίδης, από τους πλέον έμπειρους ερευνητικούς δημοσιογράφους , θα ενισχύσει το δημοσιογραφικό δυναμικό και θα συμμετέχει στην εκπομπή ως ειδικός συνεργάτης.

Αλήθειες με τη Ζήνα: «Στα καλύτερα» της η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρεμιέρα της

Η ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα θα είναι πάντα στο σημείο των ερευνών ή στο στούντιο για την ανάλυση της εικόνας και της αλήθειας του γεγονότος! Θα βρίσκονται παντού οι: Γιάννης Μαλλιαρός, Θανάσης Μαριόλας, Ευδοκία Μύτιλη, Ευγενία Πουλοπούλου, Γιώργος Σόμπολος, Κατερίνα Σουλιώτη, Κρικόρ Τσακιτζιάν.

Ο Σπύρος Σιγούρος σε ειδικές αποστολές, που έχετε αγαπήσει. Ο Βασίλης Παναγιωτίδης σε ζωντανές συνδέσεις από τη Βόρεια Ελλάδα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top