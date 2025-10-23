Τζόυς Ευείδη: «Δεν είμαι γεροντοκόρη. Είμαι vintage ανύπαντρη!»

H έκπληξη που ετοίμασαν οι συνάδελφοί της από το θέατρο για τα γενέθλιά της

Τζόυς Ευείδη: Όσα είπε η ηθοποιός για τον ρόλο της και την έκπληξη για τα γενέθλιά της/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα γενέθλιά της είχε, χθες 22 Οκτωβρίου, η Τζόυς Ευείδη και οι συνάδελφοί της από την παράσταση «Χάσαμε τη θεία ΣΤΟΠ» της ετοίμασαν τούρτα έκπληξη!

Τζόυς Ευείδη: «Δεν είμαι γεροντοκόρη. Είμαι vintage ανύπαντρη!»

Η ηθοποιός, που έκλεισε τα 64 της χρόνια, μίλησε στην κάμερα του Happy Day, για τον ρόλο της στο έργο και τη ζωή της. 

Τζόυς Ευείδη: «Εγώ είμαι και γριά κι αυχενικό έχω, είμαι και... λεχώνα»

«Ο ρόλος μου είναι η γειτόνισσα Α' ή αλλιώς η κατίνγκο. Πάρα πολλές γειτόνισσες μου έχουν παρέμβει... στη ζωή μου όχι. Να με κουτσομπολεύει δεν το έχω μάθει, αλλά φαντάζομαι πολλές. "Πώς είναι έτσι αυτή και τέτοια"», αποκάλυψε η Τζόυς Ευείδη.

Δεν είμαι γεροντοκόρη. Είμαι vintage ανύπαντρη!

«Ποιος θα με φροντίσει (σ.σ. όταν γεράσει) δεν ξέρω, αλλά σκέφτομαι κι εγώ να γράψω την περιουσία μου στα σκυλιά μου. Σαν το σκυλί στ' αμπέλι θα πάω, δεν έχω τέτοιες απορίες», είπε με χιούμορ η ηθοποιός. 

Το έργο του συγγραφέα Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» επιστρέφει ανανεωμένο στη σκηνή του νέου Θεάτρου ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι: Ορέστης Τζιόβας, Τζόυς Ευείδη, Γιώργος Σουξές, Τζένη Διαγούπη, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Νατάσσα Κοτσοβού, Βασίλης Γιαννέλος.

Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΟΥΣ ΕΥΕΙΔΗ
 |
ΓΕΝΕΘΛΙΑ
 |
ΕΚΠΛΗΞΗ
 |
ΗΛΙΚΙΑ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
