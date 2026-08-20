Θητεία 9 μηνών για όσους τελειώνουν το Λύκειο και πάνε αμέσως στρατό

Ξεκινά για πρώτη φορά το μέτρο

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Στρατιωτική θητεία εννέα μηνών θα υπηρετούν όσοι νέοι δεν πάρουν αναβολή για λόγους σπουδών μετά το Λύκειο. Το μέτρο αρχίζει να ισχύει για όσους παρουσιαστούν αυτήν την περίοδο.

Στρατός: Όλες οι αλλαγές στη θητεία-Τι ισχύει για εκπαίδευση & αποζημιώσεις

Όπως είπε ο Κώστας Συμεωνίδης στο ρεπορτάζ του στο Star, όσοι νέοι τελειώνουν το Λύκειο και παρουσιάζονται αμέσως στον Στρατό χωρίς να πάρουν αναβολή για σπουδές, θα υπηρετούν 9 μήνες θητεία, ανεξάρτητα εάν υπηρετήσουν στην παραμεθόριο ή στα αστικά κέντρα.

Θητεία 9 μηνών για όσους τελειώνουν το Λύκειο και πάνε αμέσως στρατό

Στρατιωτική θητεία: 10 εβδομάδες η βασική εκπαίδευση, 100€ για παραμεθόριο

Το μέτρο προβλέπεται στον νέο νόμο του Υπουργείου Άμυνας που ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες και αρχίζει να ισχύει για πρώτη φορά για όσους παρουσιαστούν στον Στρατό αυτήν την εποχή, με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ, δηλαδή τέλη Αυγούστου ως αρχές Σεπτεμβρίου.

Για τη συγκεκριμένη ΕΣΣΟ, η ρύθμιση αφορά τους γεννημένους από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου 2008.

«Υπενθυμίζεται  ότι η θητεία είναι 9 μήνες για όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο και 12 για όσους υπηρετούν στα αστικά κέντρα, εκτός εξαιρέσεων, όπως αυτή που προαναφέραμε», σημείωσε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star.

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