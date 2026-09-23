Η «Τελευταία Κλήση» έρχεται στην Sunday Premiere την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Η Nova στηρίζει έμπρακτα την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία

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Τη συμπαραγωγή της Nova «Τελευταία Κλήση» (2026, διάρκειας 88’), θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere! Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Sherif Francis στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του και το σενάριο ο ίδιος από κοινού με την Κατερίνα Μπέη. Το καστ αποτελείται από τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο, Δημήτρη Λάλο, Ρένια Λουιζίδου, Νίκο Ψαρρά, Ερρίκο Λίτση, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννη Καράμπαμπα, Βασίλη Ρίσβα, Πολύδωρο Βογιατζή, Θοδωρή Σκυφτούλη, Ράσμη Τσόπελα

Η «Τελευταία Κλήση» έρχεται στην Sunday Premiere την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Η «Τελευταία Κλήση», είναι ένα αστυνομικό θρίλερ που υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό και να απασχολήσει με την δίχως ανάσα σκηνοθετική ματιά του και τις γεμάτες ένταση ερμηνείες των ηθοποιών. H ταινία, μας μεταφέρει στην Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά.

Η «Τελευταία Κλήση» έρχεται στην Sunday Premiere την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Με την ταινία «Τελευταία Κλήση», η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

Η «Τελευταία Κλήση» έρχεται στην Sunday Premiere την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Η «Τελευταία Κλήση» έρχεται στην Sunday Premiere την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Η «Τελευταία Κλήση» έρχεται στην Sunday Premiere την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Η «Τελευταία Κλήση» έρχεται στην Sunday Premiere την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

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