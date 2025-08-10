Γιώργος Λασκαρίδης: Μπαμπάς θα γίνει ο πρώην παίκτης του MasterChef

Το τρυφερό βίντεο του ερωτευμένου ζευγαριού

Το τρυφερό βίντεο με την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε λίγους μήνες ο πελαργός θα επισκεφθεί το σπίτι του Γιώργου Λασκαρίδη. Η σύντροφος του πρώην παίκτη του MasterChef, Λότους είναι έγκυος στο πρώτο τους μωράκι.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από ένα τρυφερό βίντεο στο Instagram.

MasterChef: Ο Γιώργος Λασκαρίδης θέλει να γίνει μπαμπάς

Ο Γιώργος Λασκαρίδης με την εγκυμονούσα σύντροφό του, Λότους

Ο Γιώργος Λασκαρίδης με την εγκυμονούσα σύντροφό του, Λότους

Είναι γεμάτο με κοινές στιγμές  του ερωτευμένου ζευγαριού όπως από την πρόταση γάμου μέχρι και την αποκάλυψη της φουσκωμένης κοιλίτσας.

«Η κοινή μας ζωή είναι μια όμορφη περιπέτεια και ανυπομονούμε γι’ αυτό το νέο κεφάλαιο», έγραψε στη λεζάντα με το ζευγάρι να λάμπει από ευτυχία ανυπομονώντας να κρατήσει στην αγκαλιά του το μικρό…θαύμα!

 

Από τις κουζίνες στο…life coaching! 

Ο Γιώργος Λαζαρίδης συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο MasterChef 4.  Αν και δήλωνε πως αγαπά τη μαγειρική, έκανε την ανατροπή αλλάζοντας ριζικά τη ζωή του.

Άφησε πίσω τις κουτάλες και τους τσελεμεντέδες και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το life coaching.

Τέλος η μαγειρική για πρώην παίκτη του MasterChef - Η αλλαγή στη ζωή του

«Έχω πάει σε 30 χώρες και 5 ηπείρους. Το life coaching έχει μπει στη ζωή μου τον τελευταίο χρόνο. Από όταν ξεκίνησαν τα ταξίδια μου τα τελευταία 2.5 χρόνια έχω ξεκινήσει να βλέπω τη ζωή με άλλο μάτι. Έχω πάρει την απόφαση να βοηθήσω και άλλον να κυνηγήσει τα όνειρά του. Γνώρισα πολύ κόσμο και άλλαξε η νοοτροπία μου. Σκοπός της ζωής μου είναι να δίνω στον κόσμο και να δω πώς μπορώ να τους βοηθήσω, και αυτό κάνω με το life coaching. Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι πώς καλό είναι να κάνουμε ό,τι μας κάνει ευτυχισμένους. Όσο πιο γρήγορα βρει κάποιος τον σκοπό του, τόσο πιο όμορφα θα περάσει στη ζωή του. Έχω γυρίσει αρκετές χώρες, έχω πάει Αφρική, Μεξικό, Ινδία, που είναι κάποιες από αυτές τριτοκοσμικές. Βλέποντας πώς ζει ο κόσμος και τα μαθήματα που μου δίνουν, πρέπει να βιώνουμε ωραία τη ζωή μας», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του.

 

