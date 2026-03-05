Όμιλος Σαρακάκη: Ενισχύει το δίκτυο Honda, Maxus και Mitsubishi

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, με ηγετική παρουσία στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι για πάνω από 104 χρόνια και με μία διαχρονικά επιτυχημένη πορεία στον κλάδο του mobility, συνεχίζει τη δυναμική ανάπτυξη του δικτύου διάθεσης των οχημάτων Honda, Maxus και Mitsubishi Motors στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία των μαρκών στην Ανατολική Αττική.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανακοινώνει τη συνεργασία με την Automotivo, η οποία εντάσσεται στο δίκτυο επίσημων εμπόρων και επισκευαστών Honda, Maxus και Mitsubishi Motors.Η Automotivo διαθέτει μια υπερσύγχρονη πιστοποιημένη κάθετη μονάδα, σχεδιασμένη να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας. Από το 1992, χτίζει εμπιστοσύνη με τους πελάτης της προσφέροντας εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, μέγιστη διαφάνεια και συνεχή παρακολούθηση των αναγκών κάθε οχήματος.

Η συνεργασία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη με την Automotivo αποτελεί ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση και την ανάπτυξη του δικτύου των μαρκών Honda, Maxus και Mitsubishi Motors, διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την αγορά της Ανατολικής Αττικής.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της Automotivo στον Γέρακα: Automotivo, Λ. Μαραθώνος 161 & Καστοριάς 15, 153 44 Γέρακας Αττικής με τηλεφωνο 210 6618686.