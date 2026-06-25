Η Άννα Βίσση βρίσκεται στο Λονδίνο, δουλεύοντας πυρετωδώς με εντυπωσιακά γυρίσματα και πρόβες στα Alva West Studios, αφού προετοιμάζεται για τη μεγάλη της εμφάνιση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.

Η απόλυτη ποπ σταρ, η οποία παραμένει μία από τις πιο εντυπωσιακές και απρόβλεπτες καλλιτέχνιδες της ελληνικής μουσικής σκηνής, καταφέρνει να τραβά συνεχώς πάνω της τα βλέμματα με το εκπληκτικό ταλέντο και τις ανατρεπτικές αλλαγές στην εξωτερική της εμφάνιση.

Φωτογραφία: Instagram.cοm

Αυτή τη φορά, η Άννα Βίσση «έριξε» το Ιnstagram, δημοσιεύοντας backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα που πραγματοποιούνται στο Λονδίνο με το νέο hair look της, δια χειρός hair stylist Πάνου Παπανδριανού!

Νέο, κοντό, ξανθό και πολύ... ροκ το νέο στιλ της Άννας Βίσση είναι άκρως ανανεωμένο και τολμηρό. Πρόκειται για ένα look που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, δίνοντας έναν πιο μοντέρνο χαρακτήρα στην εικόνα της απόλυτης σταρ!

Δείτε φωτογραφίες από το νέο hair look της Άννας Βίσση:

Φωτογραφίες: Instagram.cοm

Υπενθυμίζουμε ότι η βασίλισσα της pop, της οποίας η τεράστια επιτυχία διαρκεί από τη δεκαετία του '70 έως σήμερα, θα εμφανιστεί σε μία μεγάλη live συναυλία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, ερμηνεύοντας νέες και παλιές επιτυχίες, ενώ η εμφάνισή της θα λάβει χώρα σε μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, που θα επιτρέπει στο κοινό να την απολαμβάνει από παντού!