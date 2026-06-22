30 Χρόνια μετά, τα Ημισκούμπρια έδειξαν ότι η ...τέχνη δεν ξεχνιέται

Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, νοσταλγία και αστείρευτη ενέργεια χάρισαν το Σάββατο τα Ημισκούμπρια σε μία Πλατεία Νερού πιο γεμάτη από ποτέ. Τα βιντεάκια που έδειχναν τη λαοθάλασσα ήταν τα viral videos του ΣΚ σε όλες τις social media πλατφόρμες.

Φωτογραφίες: Εύα Ζαμπετάκη

Με πανέξυπνα intro που συγκίνησαν τους άνω των… -άντα, το κοινό ήταν πρωταγωνιστής παρέα με τον Μιθριδάτη, τον Μεντζέλο και τον Πρύτανη.

Από το παρεάκι των '90ς ήταν όλοι εκεί, για να θυμηθούμε όλοι μαζί τη χρυσή εποχή του αθηναϊκού κλάμπινγκ, τότε που όλοι διασκεδάζαμε σε μια παραλία με τη θεία τη Λία -ή και χωρίς.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς ανέβηκε στη σκηνή για το «Je Suis», η Ευρυδίκη συμμετείχε στο «Αν Ήσουν Άλλος», μέλη των Going Through έδωσαν το δικό τους στίγμα και, βέβαια, η πιο viral στιγμή ήταν η διακοπή της συναυλίας για να παρακολουθήσουμε «απευθείας» από τις οθόνες μια πρόταση γάμου!

Τα «Greek Lover», «Μαγική Τσατσάρα», «Μπραζίλ», «Discoteque» και «Πάμε Όλοι Μαζί Σε Μια Παραλία» ήταν μερικά από τα highlights ενός σετ διάρκειας δυόμισι ωρών!

Το επόμενο ραντεβού με τα Ημισκούμπρια στο Release Athens Festival είναι στις 3 Ιουλίου, με τα εναπομείναντα εισιτήρια να είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένα.

