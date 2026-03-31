Τα τελευταία λόγια της Μαρινέλλας «ραγίζουν» καρδιές

Τα λόγια της Μαρινέλλας πριν σιγήσει για πάντα συγκλονίζουν/Αλήθειες με τη Ζήνα

Συγκίνηση προκαλούν οι αποκαλύψεις για τις τελευταίες στιγμές της Μαρινέλλας, μιας γυναίκας που σημάδεψε όσο λίγοι το ελληνικό τραγούδι και τις καρδιές του κοινού.

Μπορεί για πολλούς το μεγάλο της φινάλε να γράφτηκε εκείνο το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου2024 στο Ηρώδειο, ωστόσο η ίδια έδωσε τη δική της «μάχη» μέχρι το τέλος, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο σπίτι της οικογένειάς της.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, υπήρξαν κάποιες στιγμές που η μεγάλη ερμηνεύτρια κατάφερε να επικοινωνήσει με τους δικούς της ανθρώπους. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει η συγκλονιστική στιγμή με την εγγονή της.

Τα λόγια που της είπε σύμφωνα με όσα είπε η Ρούλα Κουσκουρή στις Αλήθειες με τη Ζήνα έμελλε να είναι και τα τελευταία: «Δεν πάω πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω…»

Λίγο αργότερα, όπως αναφέρθηκε, η Μαρινέλλα σιγοτραγουδούσε το τραγούδι του Βασίλη Καρρά, σε μια σκηνή που ραγίζει καρδιές και αποτυπώνει τη βαθιά της σχέση με τη μουσική μέχρι την τελευταία στιγμή.

Το τελευταίο διάστημα της ζωής της κύλησε σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον, στο σπίτι της κόρης της, το οποίο είχε διαμορφωθεί ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της.

Η πρόσβαση στον χώρο όπου βρισκόταν ήταν περιορισμένη, καθώς μόνο τα πιο κοντινά της πρόσωπα η κόρη, η αδελφή και τα εγγόνια της μπορούσαν να τη δουν. Για όλους τους υπόλοιπους, η εικόνα που έμεινε χαραγμένη είναι εκείνη της δυναμικής παρουσίας της στη σκηνή.

Και ίσως όχι τυχαία. Γιατί, όπως είχε πει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της όπως υπενθύμισε η δημοσιογράφος: «Θέλω να φύγω, να είναι γύρω μου σκοτάδι και μόνο ένα φως από έναν προβολέα και εγώ να τραγουδώ».

Λόγια που σήμερα μοιάζουν προφητικά. Για πολλούς, το πραγματικό της «αντίο» γράφτηκε εκείνο το βράδυ στο Ηρώδειο, με τη φωνή της να γεμίζει τον χώρο και το κοινό να την αποθεώνει.

Η Μαρινέλλα μπορεί να έφυγε από τη ζωή, όμως η παρουσία της παραμένει ζωντανή. Στη μνήμη, στα τραγούδια και στις στιγμές που σημάδεψαν γενιές.

