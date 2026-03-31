Κηδεία Μαρινέλλας: Απαρηγόρητη η Νατάσα Θεοδωρίδου

Δε σταμάτησε να σκουπίζει τα δάκρυά της- «Ήταν ο λόγος που τραγούδησα»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν απαρηγόρητη στην κηδεία της Μαρινέλλας, σκούπιζε τα δάκρυά της και φορούσε μαύρα γυαλιά ηλίου.
  • Αποκάλυψε ότι η Μαρινέλλα ήταν ο λόγος που ξεκίνησε να τραγουδά και την αφιέρωσε στη μνήμη της.
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου δήλωσε ότι η βραδιά θα είναι γιορτή στη μνήμη της Μαρινέλλας, που ήταν θρύλος.
  • Οι δύο καλλιτέχνιδες είχαν συνεργαστεί το 2022 στο Κατράκειο θέατρο με sold out συναυλία.
  • Η Νατάσα είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι είναι πολύ χαρούμενη που τραγουδά με τη Μαρινέλλα.

Απαρηγόρητη ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου στο τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα. Εμφανώς συγκινημένη, σκούπιζε συνεχώς τα δάκρυά της, ενώ είχε καλύψει τα μάτια της με μαύρα γυαλιά ηλίου.

Η σχέση των δύο καλλιτέχνιδων μπορεί να μην ήταν πολύ γνωστή, αλλά όπως αποκάλυψε η Νατάσα Θεοδωρίδου από τη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται, η Μαρινέλλα ήταν ο λόγος που ξεκίνησε να τραγουδά.

«Θέλω η αποψινή βραδιά να είναι αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο που για μένα ήταν η αρχή και ο λόγος για τον οποίο τραγούδησα. Είναι ο άνθρωπος που αγάπησα πάρα πολύ και το μόνο που θέλω να πω είναι να το πω τραγουδιστά, ώστε απόψε να είναι μια γιορτή στη μνήμη αυτής της γυναίκας που πραγματικά ήταν ένας θρύλος. Για μένα παραμένει ένας θρύλος. Αυτή η βραδιά να είναι γιορτινή και χαρούμενη, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν πάντα χαρούμενος, δυνατός και μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα», είπε συγκινημένη η Νατάσα Θεοδωρίδου πριν ξεκινήσει να τραγουδά το «Καμιά φορά». Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή Το Πρωινό.

Οι δύο γυναίκες είχαν βρεθεί μαζί μουσικά στο Κατράκειο θέατρο, το 2022. Η συναυλία τους ήταν sold out. Tότε, η Νατάσα Θεοδωρίδου είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τραγουδάω με τη Μαρινέλλα, γιατί είναι ο λόγος που ξεκίνησα να τραγουδάω. Καταλαβαίνετε πόσο ευτυχισμένη είμαι».

Τότε, η Μαρινέλλα με το μοναδικό της χιούμορ είχε απαντήσει: «Αχ, την ιστορία της ζωής της θα πει. Θέλω να πω κι εγώ και η Νατάσα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο κοινό».

Οι δύο καλλιτέχνιδες είχαν συνεργαστεί ξανά το 2011, όταν εμφανίζονταν μαζί στη σκηνή του Βοτανικού.

