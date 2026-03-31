Κηδεία Μαρινέλλας: Απαρηγόρητη η Νατάσα Θεοδωρίδου

Απαρηγόρητη ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου στο τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα. Εμφανώς συγκινημένη, σκούπιζε συνεχώς τα δάκρυά της, ενώ είχε καλύψει τα μάτια της με μαύρα γυαλιά ηλίου.

Απαρηγόρητη η Νατάσα Θεοδωρίδου στην κηδεία της Μαρινέλλας

Η σχέση των δύο καλλιτέχνιδων μπορεί να μην ήταν πολύ γνωστή, αλλά όπως αποκάλυψε η Νατάσα Θεοδωρίδου από τη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται, η Μαρινέλλα ήταν ο λόγος που ξεκίνησε να τραγουδά.

Νατάσα Θεοδωρίδου- Μαρινέλλα στην Ιερά οδό, το 2017/ NDP

«Θέλω η αποψινή βραδιά να είναι αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο που για μένα ήταν η αρχή και ο λόγος για τον οποίο τραγούδησα. Είναι ο άνθρωπος που αγάπησα πάρα πολύ και το μόνο που θέλω να πω είναι να το πω τραγουδιστά, ώστε απόψε να είναι μια γιορτή στη μνήμη αυτής της γυναίκας που πραγματικά ήταν ένας θρύλος. Για μένα παραμένει ένας θρύλος. Αυτή η βραδιά να είναι γιορτινή και χαρούμενη, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν πάντα χαρούμενος, δυνατός και μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα», είπε συγκινημένη η Νατάσα Θεοδωρίδου πριν ξεκινήσει να τραγουδά το «Καμιά φορά». Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή Το Πρωινό.

Μαρινέλλα - Νατάσα Θεοδωρίδου στο Κατράκειο, το 2022/ NDP

Οι δύο γυναίκες είχαν βρεθεί μαζί μουσικά στο Κατράκειο θέατρο, το 2022. Η συναυλία τους ήταν sold out. Tότε, η Νατάσα Θεοδωρίδου είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τραγουδάω με τη Μαρινέλλα, γιατί είναι ο λόγος που ξεκίνησα να τραγουδάω. Καταλαβαίνετε πόσο ευτυχισμένη είμαι».

Νατάσα Θεοδωρίδου-Μαρινέλλα NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Τότε, η Μαρινέλλα με το μοναδικό της χιούμορ είχε απαντήσει: «Αχ, την ιστορία της ζωής της θα πει. Θέλω να πω κι εγώ και η Νατάσα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο κοινό».

Οι δύο καλλιτέχνιδες είχαν συνεργαστεί ξανά το 2011, όταν εμφανίζονταν μαζί στη σκηνή του Βοτανικού.

Μαρινέλλα-Νατάσα Θεοδωρίδου στον Βοτανικό, το 2011/ NDP

